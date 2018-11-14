Завтра, 15 ноября, в Индии стартует 10-й чемпионат мира по боксу среди женщин. Он продолжится до 24 ноября. Сборную Таджикистана будут представлять три спортсменки - Мижгона Самадова (-57кг), Шоира Зулкайнарова (-60 кг) ва Гулмира Исроилова (-75кг).

В чемпионате мира примут участие 350 атлетов из 73 стран, на нем будут разыграны 10 комплектов наград. Соревнования пройдут в Нью-Дели.

Между тем, как сообщает Reuters, участницы соревнования жалуются на трудности в проведении тренировок. Это связано с сильной загрязненностью воздуха в столице Индии.

По состоянию на 13 ноября, содержания токсичных веществ в воздухе в восемь раз превышает допустимые нормы. Несмотря на попытки власти снизить количество смога, остановив строительные работы по городу и ограничив движение транспортных средств, проведение чемпионата все еще под угрозой срыва.

Сообщается, что для защиты от токсичного воздуха, спортсменкам рекомендуют носить хирургические маски и обматывать нижнюю часть лица шарфами, но девушки жалуются на боли в глазах.

Стоит отметить, что чрезмерная загрязненность воздуха в городе связана с производственными выбросами и со сжиганием остатков после сбора урожая. Нью-Дели признан одним из самых загрязненных городов на планете.

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