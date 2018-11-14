В Пекине на базе Секретариата ШОС 13 ноября открылось трехдневное заседание ведущих экспертов по трансграничному сотрудничеству Инициативы «Парижский пакт». В мероприятии принимают участие 70 участников на уровне руководителей и старших должностных лиц из 18 стран и 10 международных организаций.

«Пекинская Встреча экспертов высокого уровня Инициативы «Парижский пакт» предоставляет хорошую возможность учиться на опыте друг друга, обмениваться информацией о передовых методах работы противодействия наркоугрозе», — отметил, открывая встречу Генеральный секретарь ШОС, и привёл несколько примеров результатов практического взаимодействия в рамках ШОС в этой сфере.



В частности, Р.Алимов напомнил, что за 2011-2017 годы компетентными органами восьми государств-членов ШОС было изъято свыше 180 тонн героина и 340 тонн опия, почти полторы тысячи тонн марихуаны и 1600 тонн гашиша. Другими словами, 40% от изъятий героина и марихуаны, свыше четверти от изъятий гашиша на всей территории Евразии приходится на государства-члены ШОС. Эти цифры, по утверждению Генерального секретаря ШОС, «отражают реальные возможности государств-членов ШОС эффективно противостоять наркотическому злу на всём Евразийском пространстве». «ШОС будет продолжать наращивать усилия по противодействию наркотическому злу», — добавил Р.Алимов.

При этом, как отметил Генеральный секретарь ШОС, «для ликвидации вызовов, создаваемых мировой проблемой наркотиков, требуется не только принятие продуманных, тщательно взвешенных и согласованных мер реагирования на национальном и региональном уровнях, но и практическое взаимодействие, сотрудничество на глобальном уровне». В этой связи Р.Алимов подчеркнул, что со дня своего основания «ШОС последовательно развивает и укрепляет сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями, особенно с Управлением ООН по наркотикам и преступности, другими международными и региональными антинаркотическими структурами».

В этой связи Р.Алимов привел целый ряд примеров взаимодействия в рамках ШОС и Инициативы «Парижский пакт», которые, по его словам, «дают достаточные основания для скоординированного, сбалансированного и всеобъемлющего подхода в целях поиска и нахождения надёжных и эффективных способов решения глобальной проблемы наркотиков. ШОС вместе с УНП ООН и инициативой Парижского пакта готова к этому, несмотря на неизбежно возникающие на пути риски и сложности»,- заключил Генеральный секретарь ШОС.

На церемонии открытия также выступили заместитель Министра общественной безопасности КНР Лю Юэцзинь, представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане Марк Колхун и координатор программы Инициативы «Парижский пакт» Мари-Энн Менье. Мероприятие продлится три дня под модераторством Тофика Муршудлу, руководителя отделения Управления по организованной преступности УНП ООН.

Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов и заместитель Министра общественной безопасности КНР Лю Юэцзинь провели совместную встречу с представителями ООН — участниками мероприятия.

В рамках заседания его участники посетят подразделения антинаркотических ведомств КНР.

Заседание программы Инициатива «Парижский Пакт» впервые проводится на базе Секретариата ШОС. По его итогам предполагается принятие проекта Рекомендаций.

Инициатива «Парижский пакт» была образована в Париже в 2003 году широкой международной коалицией, известной как «Парижский Пакт», и за 15 лет превратилась в один из самых важных механизмов в борьбе с опиатами афганского происхождения. С принятием Венской декларации, итогового документа Третьей Министерской конференции партнеров Парижского Пакта, партнерство приняло «дорожную карту» для усиления сотрудничества по четырём основным направлениям: региональные инициативы, выявление и блокирование финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом опиатов, предотвращение утечки химических веществ — прекурсоров, а также сокращение масштабов наркомании и наркозависимости.

Шанхайская организация сотрудничества является одной из 23 организаций-партнеров Инициативы «Парижский пакт».

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