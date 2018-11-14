Уроженец Таджикистана Игорь Черевченко стал наставником ФК «Арсенал», сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт специалиста с «оружейниками» рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба Тулы.

Игорь Черевченко родился 21 августа 1974 года в Таджикистане, начинал заниматься футболом в Душанбе. Он - сын футболиста Геннадия Черевченко, проведшего почти всю карьеру за душанбинский «Памир». Игорь известен по выступлениям за московский «Локомотив».

Во второй половине 90-х годов являлся одним из ключевых игроков команды. В 1993—1994 годах выступал за национальную сборную Таджикистана.

Тренерская биография Игоря Геннадьевича также тесно связана с «Локомотивом». С начала 2008 года входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера привел красно-зеленых к победе в Кубке России.

В феврале 2017 года Игорь Черевченко возглавил клуб ФНЛ «Балтика» Калининград. В сезоне-2017/18 «Балтика» заняла пятое место в первом дивизионе.

В «Арсенале» помогать Игорю Черевченко будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун, прекрасно знакомые тульским болельщикам по работе в ПФК «Арсенал».

Игорь Черевченко уже дал первое интервью в качестве главного тренера «Арсенала».

- Игорь Геннадьевич, поздравляем вас с подписанием контракта с «Арсеналом». Поделитесь ощущениями от возвращения в премьер-лигу.

- Эмоции только положительные, рад вернуться в премьер-лигу. Спасибо за оказанное доверие руководству клуба. С моим помощником Игорем Семшовым сделаем все, чтобы команда двигалась в турнирной таблице все выше и выше.

- Удалось ли посмотреть игры своей новой команды?

- Да, на нескольких матчах удалось побывать и вживую увидеть, в какой футбол играет «Арсенал». Приятно, что команда старается играть в атакующий футбол. Многие футболисты обладают солидным опытом выступления в премьер-лиге. Думаю, с нынешним подбором игроков у нас получится показывать достойную игру.

- Какие планы на текущую паузу в чемпионате?

- Нужно познакомиться с футболистами, хотя многих знаю по выступлениям за различные клубы, в том числе и за «Локомотив». До окончания первой части чемпионата России остается не так много времени, с этим есть определенная проблема. Чем раньше мы познакомимся и поймем друг друга, тем будет лучше для команды. Будем работать и стараться показывать результат в оставшихся турах в чемпионате и в четвертьфинале Кубка России с «Оренбургом».