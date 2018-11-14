Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве музыканта и автора песен Игоря Талькова.

Следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей.

Потерпевшей по делу ранее была признана мать Талькова. В настоящее время, в связи с ее кончиной, потерпевшей признали вдову певца.

После допроса ей и ее защитнику будут предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела. Расследование продолжается, сообщает Росбалт.

После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой позволят ознакомиться с материалами уголовного дела.

По версии следствия, преступление было совершено Валерием Шляфманом, работавшим директором Талькова.

История дела

6 октября 1991 года Тальков должен был выступать на сборном концерте в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Незадолго до его выхода на сцену директор певицы Азизы Игорь Малахов подошел к директору Талькова Валерию Шляфману и потребовал, чтобы Азиза выступала после Талькова, потому что она не успела загримироваться.

Шляфман пришел к Талькову в гримерку и пожаловался на произвол. Певец попросил привести к нему директора Азизы, но у гримерки певца Малахова встретили телохранители Талькова.

Началась перепалка, Малахов достал револьвер и выстрелил. Тальков выбежал на шум со своим газовым пистолетом и тоже начал стрелять. Телохранители скрутили Малахова. Шляфман вырвал у него револьвер и стал нажимать на курок, целясь в оппонента. Но по случайности пуля попала в Талькова, задев руку, сердце и легкое. Артист умер до приезда скорой, не дожив месяца до своего 35-летия.

6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана. Дело расследовалось по статье об убийстве по неосторожности. Однако в январе 1992 года Шляфман выехал на ПМЖ в Израиль, с которым у России тогда не было договора об экстрадиции, в связи с чем расследование дела приостановили.

Между тем, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, возобновление уголовного дела носит технический характер, и после того, как признанная потерпевшей Татьяна Талькова и ее адвокаты ознакомятся со всеми материалами дела, его вновь приостановят — до тех пор, пока Валерий Шляфман, работавший администратором Талькова и заочно арестованный судом, не попадет в руки российского правосудия.

Тальков — рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, актер. Приобрел популярность в 1987 году, когда исполнил композицию «Чистые пруды» на фестивале «Песня года». Автор более 200 песен, создал группу «Спасательный круг».

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