Душанбинские власти отрицают информацию о том, что после фестиваля «Оши палав» в столичном парке имени Фирдавси, некоторые должностные лица понесли наказание.
Источник в мэрии Душанбе сообщил "АП", что организация фестиваля была на высоком уровне.
"В элементарной невоспитанности некоторых посетителей нет вины организаторов", - отметил источник.
10 ноября лучшие повара республики сварили самый большой в истории города плов весом в одну тонну в рамках фестиваля «Оши палав». Он прошел в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.
Приготовленный плов был бесплатно роздан гостям фестиваля. После того, как офицальные гости, отведав плов-рекордсмен, покинули фестиваль, в парке началось безумство: десятки людей набросилась на казан с пловом, пытаясь набирать его чем придется, в ход шли даже бейсболки.
Видео с этого инцидента вызвало в соцсетях гневную реакцию пользователей.
Мэрия города, по словам источника "АП", осудила этот инцидент, и собирается усилить пропаганду воспитания среди населения.
Плов в большом казане приготовили семеро известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 350 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма.
Помимо огромного плова под названием "Душанбе", в парке в тот день плов готовили еще в 400 казанах, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.
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