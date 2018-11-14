15 ноября на площадке Российско-таджикского (Славянского) университета в Душанбе состоится крупнейший ежегодный предпринимательский StartUp Forum G5. Компания «МегаФон Таджикистан» выступила Digital-партнером мероприятия, обеспечив его участников доступом в интернет по технологии Wi-Fi.
Бизнес-форум проводится в нашей республике третий год, организаторами которого является «Клуб молодых предпринимателей, Комитет по делам молодежи при Правительстве РТ, StartupStan и 55 Group. Второй год подряд «МегаФон Таджикистан» оказывает ему «цифровую» поддержку. На этот раз мероприятие станет международным: ожидается приезд спикеров из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Их выступления помогут предпринимателям узнать о главных трендах в предпринимательской сферы Центральной Азии, определить основные ценности современного руководителя и получить инструменты для построения сильной команды.
Находить онлайн нужную информацию и делиться впечатлениями в социальных сетях участники форума смогут благодаря Wi-Fi-доступу от компании «МегаФон Таджикистан». Кроме того, Digital-партнер представит в специальной зоне самые актуальные телеком-услуги, помогающие развивать бизнес и повышать его эффективность.
«Для малого и среднего бизнеса даже правильный выбор тарифного плана может оказать заметное влияние на финансовые результаты – поэтому наши корпоративные клиенты могут «конструировать» тариф под свои нужды. Но сейчас возможности цифровых услуг связи намного шире. Например, можно следить онлайн за транспортом или счетчиками энергии – а значит, экономить на ГСМ и быстрее принимать управленческие решения. Мы можем подобрать инструмент для любого бизнеса. Уверен, что участники форума оценят по достоинству и универсальность наших услуг, и их высокое качество – его они протестируют на своих смартфонах, просто выйдя в интернет по Wi-Fi», – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
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