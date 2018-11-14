Чтобы продвигать свой продукт, сегодня многие компании прибегают к услугам известных личностей, которые никакого отношения к производству не имеют.

Но немало случаев, когда люди сами по себе становятся брендами: Альберт Эйнштейн - образ учёного, Че Гевара - романтизм революции, Пеле - футбол.

Есть такие бренды-люди и в Таджикистане.

ЭСТРАДА

Далер Назаров – певец, композитор

Далер Назаров фото с личной страницы Назарова в Facebook

Имя Далера Назарова известно каждому в Таджикистане, и далеко за его пределами, оно уже стало брендом отечественной эстрады. В республике трудно найти человека, который бы не знал Далера Назарова, и не слышал его мелодичных песен, ведущих к истокам души и неразрывно связывающих их с предками и древней культурой.

«Для меня музыка живет только в присутствии исполнителя и зрителя, тогда идет обмен глубиной. Я всегда понимал, что не могу быть без зрителей, и зритель тоже ждал меня. Наше взаимное притяжение, и есть настоящее творчество», - говорит Далер Назаров.

Мы не видим безликую толпу, которая просто слушает нас и хлопает, каждый зритель обитает в нашей душе, в нашем сердце. Мы разговариваем отдельно с каждым, а не с толпой.

МОДА

Умед Кучкалиев – модельер

Умед Кучкалиев со своими моделями фото с сайта tiroz.org

Таджикский модельер Умед Кучкалиев сегодня известная личность в мире моды. Его прекрасные национальные костюмы в модернизированном стиле получили высокие оценки экспертов на многих международных подиумах, в том числе в Париже, Брюсселе, Риме, Одессе, Ташкенте.

«С раннего детства я мечтал о создании своего бренда. Сейчас, мне кажется, пришло время создавать ту самую красоту, и дарить её миру. В своих работах я использую наше богатейшее наследие и современные тенденции моды, чтобы создавать роскошные наряды. Конечно, я очень люблю нашу культуру и традиции. В нас самих всё этим пропитано на уровне клеток организма», - отмечает кутюрье.

ВИНОГРАДАРЬ

Ходжи Камол и Ходжи Негмат - фермеры

Два фермера из Турсунзаде, знаменитые садоводы Ходжи Камол Мадумаров и Ходжи Негмат Усмонов, разбили виноградные плантации на более чем 600 га земель, большинство из которых раньше были заброшенными. Сейчас эти знаменитые сады - одна из визитных карточек Таджикистана.

фото пресс-службы президента Таджикистана

«В наши виноградники часто приезжают высокие гости. Только в этом году мы встретили нашего президента Эмомали Рахмона, президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, и Беларуси Александра Лукашенко. Недавно мы показали плоды своего труда Владимиру Жириновскому, руководителю ЛДПР. Буквально вчера к нам приехали гости из Сербии. Мы счастливы, потому что наш труд дает плоды. Вкусные плоды, плоды дружбы!», - делится с нами Ходжи Камол.

ТАНЦЫ

Зебо Амин-Заде – руководитель танцевального ансамбля «Зебо»

Ровно 40 лет назад в Таджикистане появилась новая танцевальная группа «Зебо». 14 танцевальных постановок - национальных, восточных и народов СССР, сделали ансамбль знаменитым не только внутри страны, но и за её пределами. Об ансамбле, и о его руководителе Народной артистке СССР Зебо Амин-Заде люди помнят до сих пор. Сейчас Зебо собирается возродить славные традиции своего ансамбля.

Зебо Амин-Заде и ансамбль "Зебо" архивное фото

«По сути, наш ансамбль проводил такую работу, которую политикам не всегда по силам. Никогда не забуду наш концерт в 1981 году на кабульском стадионе. К сцене, где начали танцевать мы, с трибун хлынула огромная толпа… Все обошлось, мы выступили с большим успехом. Позже представители советского посольства рассказали, сколько душманов были вынуждены сдать своё оружие, чтобы попасть на наш концерт…», - поделилась воспоминаниями Зебо Амин-Заде.

КОМЕДИЯ

Убайдулло Раджабов – актёр театра и кино

Он - Народный артист Таджикистана. Это звание Убайдулло Раджабов носит заслуженно, его все знают, как актёра комедийного жанра, тонко, с юмором показывающего все изъяны нашего общества. Популярность не покидает артиста вот уже почти 40 лет. Его цитаты на сцене тут же становятся крылатыми, после каждой удачной роли к нему обращаются с именем его героя. Сегодня, после фильма «Храм любви», он Акаи Гаффор, влюблённый в прекрасную Санам…

Убайдулло Раджабов YouTube

«Сегодня изменились требования общества к театру, кино, к чтению, они деградировали. Утерян уровень, все приравнялось, и такое можно увидеть во всех видах искусства. У нас актером считается и Носир Хасанов, и тот, кто выступил один раз с монологом, сыграл одну роль. Выпускник школы, который заявляет, что хочет быть артистом, и Джурабек Муродов. И мне, как творческому человеку, обидно это видеть», - с горечью говорит артист.

ЕДА

Пулод Ака - повар по изготовлению плова

«Оши пулод» - это не только бренд, это национальное блюдо, доведённое до совершенства. Даже многие гости нашей республики, туристы из России, США, Германии и других стран, прилетев в Душанбе, нередко спрашивают, как пройти в столовую, где готовят «Оши Пулод». Кстати, находится она по дороге к столичному Наврузгоху.

Asia-Plus

«Оши пулод» стал популярным не за день или месяц, и чтобы завоевать сердца наших клиентов, мы трудились долго, терпеливо. Главное, это любить свою профессию, вложить в неё всю душу, и тогда результат обязательно будет», - рассказывает Пулод Ака.

СПОРТ

Дилшод Назаров, первый Олимпийский чемпион, победитель игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году в метании молота. Его результат - 78,68 метров.

Это было первое золото Таджикистана за последние 24 года.

Дильшод Назаров Р-Спорт

«После смерти отца нам было тяжело. Это было очень трудное время для нашей семьи. Моей матери пришлось нелегко, и я был готов отказаться от легкой атлетики, чтобы найти дополнительный доход. Но мама настояла, чтобы я продолжал свою карьеру. Именно благодаря ей я достиг всего в легкой атлетике».

БИЗНЕС

Дилшод Джураев, учредитель группы компаний «55 Group», директор Клуба молодых предпринимателей, спортивный деятель

Он - один из успешных предпринимателей страны, руководитель, в команде которого работают молодые профессионалы. Он бизнесмен, который намерен попасть в списки «Форбс».

Дильшод Джураев Asia-Plus

«К тридцати я осознал, что мы способны на глобальные успехи в бизнесе. Сейчас мы приступаем к этапу реализации масштабных проектов. В этом я и вижу свое предназначение, нашу миссию в «55 Group». Я понимаю, что второго шанса не будет, поэтому действовать нужно сейчас, выкладываться по максимуму, используя все знания, ресурсы и амбиции».

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