Чтобы продвигать свой продукт, сегодня многие компании прибегают к услугам известных личностей, которые никакого отношения к производству не имеют.
Но немало случаев, когда люди сами по себе становятся брендами: Альберт Эйнштейн - образ учёного, Че Гевара - романтизм революции, Пеле - футбол.
Есть такие бренды-люди и в Таджикистане.
ЭСТРАДА
Далер Назаров – певец, композитор
Имя Далера Назарова известно каждому в Таджикистане, и далеко за его пределами, оно уже стало брендом отечественной эстрады. В республике трудно найти человека, который бы не знал Далера Назарова, и не слышал его мелодичных песен, ведущих к истокам души и неразрывно связывающих их с предками и древней культурой.
«Для меня музыка живет только в присутствии исполнителя и зрителя, тогда идет обмен глубиной. Я всегда понимал, что не могу быть без зрителей, и зритель тоже ждал меня. Наше взаимное притяжение, и есть настоящее творчество», - говорит Далер Назаров.
Мы не видим безликую толпу, которая просто слушает нас и хлопает, каждый зритель обитает в нашей душе, в нашем сердце. Мы разговариваем отдельно с каждым, а не с толпой.
МОДА
Умед Кучкалиев – модельер
Таджикский модельер Умед Кучкалиев сегодня известная личность в мире моды. Его прекрасные национальные костюмы в модернизированном стиле получили высокие оценки экспертов на многих международных подиумах, в том числе в Париже, Брюсселе, Риме, Одессе, Ташкенте.
«С раннего детства я мечтал о создании своего бренда. Сейчас, мне кажется, пришло время создавать ту самую красоту, и дарить её миру. В своих работах я использую наше богатейшее наследие и современные тенденции моды, чтобы создавать роскошные наряды. Конечно, я очень люблю нашу культуру и традиции. В нас самих всё этим пропитано на уровне клеток организма», - отмечает кутюрье.
ВИНОГРАДАРЬ
Ходжи Камол и Ходжи Негмат - фермеры
Два фермера из Турсунзаде, знаменитые садоводы Ходжи Камол Мадумаров и Ходжи Негмат Усмонов, разбили виноградные плантации на более чем 600 га земель, большинство из которых раньше были заброшенными. Сейчас эти знаменитые сады - одна из визитных карточек Таджикистана.
«В наши виноградники часто приезжают высокие гости. Только в этом году мы встретили нашего президента Эмомали Рахмона, президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, и Беларуси Александра Лукашенко. Недавно мы показали плоды своего труда Владимиру Жириновскому, руководителю ЛДПР. Буквально вчера к нам приехали гости из Сербии. Мы счастливы, потому что наш труд дает плоды. Вкусные плоды, плоды дружбы!», - делится с нами Ходжи Камол.
ТАНЦЫ
Зебо Амин-Заде – руководитель танцевального ансамбля «Зебо»
Ровно 40 лет назад в Таджикистане появилась новая танцевальная группа «Зебо». 14 танцевальных постановок - национальных, восточных и народов СССР, сделали ансамбль знаменитым не только внутри страны, но и за её пределами. Об ансамбле, и о его руководителе Народной артистке СССР Зебо Амин-Заде люди помнят до сих пор. Сейчас Зебо собирается возродить славные традиции своего ансамбля.
«По сути, наш ансамбль проводил такую работу, которую политикам не всегда по силам. Никогда не забуду наш концерт в 1981 году на кабульском стадионе. К сцене, где начали танцевать мы, с трибун хлынула огромная толпа… Все обошлось, мы выступили с большим успехом. Позже представители советского посольства рассказали, сколько душманов были вынуждены сдать своё оружие, чтобы попасть на наш концерт…», - поделилась воспоминаниями Зебо Амин-Заде.
КОМЕДИЯ
Убайдулло Раджабов – актёр театра и кино
Он - Народный артист Таджикистана. Это звание Убайдулло Раджабов носит заслуженно, его все знают, как актёра комедийного жанра, тонко, с юмором показывающего все изъяны нашего общества. Популярность не покидает артиста вот уже почти 40 лет. Его цитаты на сцене тут же становятся крылатыми, после каждой удачной роли к нему обращаются с именем его героя. Сегодня, после фильма «Храм любви», он Акаи Гаффор, влюблённый в прекрасную Санам…
«Сегодня изменились требования общества к театру, кино, к чтению, они деградировали. Утерян уровень, все приравнялось, и такое можно увидеть во всех видах искусства. У нас актером считается и Носир Хасанов, и тот, кто выступил один раз с монологом, сыграл одну роль. Выпускник школы, который заявляет, что хочет быть артистом, и Джурабек Муродов. И мне, как творческому человеку, обидно это видеть», - с горечью говорит артист.
ЕДА
Пулод Ака - повар по изготовлению плова
«Оши пулод» - это не только бренд, это национальное блюдо, доведённое до совершенства. Даже многие гости нашей республики, туристы из России, США, Германии и других стран, прилетев в Душанбе, нередко спрашивают, как пройти в столовую, где готовят «Оши Пулод». Кстати, находится она по дороге к столичному Наврузгоху.
«Оши пулод» стал популярным не за день или месяц, и чтобы завоевать сердца наших клиентов, мы трудились долго, терпеливо. Главное, это любить свою профессию, вложить в неё всю душу, и тогда результат обязательно будет», - рассказывает Пулод Ака.
СПОРТ
Дилшод Назаров, первый Олимпийский чемпион, победитель игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году в метании молота. Его результат - 78,68 метров.
Это было первое золото Таджикистана за последние 24 года.
«После смерти отца нам было тяжело. Это было очень трудное время для нашей семьи. Моей матери пришлось нелегко, и я был готов отказаться от легкой атлетики, чтобы найти дополнительный доход. Но мама настояла, чтобы я продолжал свою карьеру. Именно благодаря ей я достиг всего в легкой атлетике».
БИЗНЕС
Дилшод Джураев, учредитель группы компаний «55 Group», директор Клуба молодых предпринимателей, спортивный деятель
Он - один из успешных предпринимателей страны, руководитель, в команде которого работают молодые профессионалы. Он бизнесмен, который намерен попасть в списки «Форбс».
«К тридцати я осознал, что мы способны на глобальные успехи в бизнесе. Сейчас мы приступаем к этапу реализации масштабных проектов. В этом я и вижу свое предназначение, нашу миссию в «55 Group». Я понимаю, что второго шанса не будет, поэтому действовать нужно сейчас, выкладываться по максимуму, используя все знания, ресурсы и амбиции».
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Генацвали5 часов назад
Особенно поразил последний персонаж, оказывается это бренд бизнеса Таджикистана )))
Илон Маск нервно курит в стороне ))))