Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана опроверг предоставленную сегодня «АП» информацию о том, что никакого теракта у комендатуры 201-й российской военной базы в Душанбе не планировалось.
Сегодня утром начальник пресс-службы ГКНБ Дильшод Абдурахимов сообщил по телефону «АП»: «Мы официально опровергаем информацию о том, что была, якобы, задержана группа исламистов, которые пытались устроить теракт у 201-й РВБ. Эта информация неверна. Никого мы не задерживали, и теракт такой не готовился».
Между тем, спустя время все тот же Дильшод Абдурахимов сообщил по телефону «АП»:
«На то время у пресс-службы не было такой информации. Сейчас мы знаем, что такой инцидент был».
Однако он не смог уточнить, когда именно произошло задержание группы, которая намеревалась взорвать комендатуру 201-й РВБ и российскую школу в Душанбе, как писали СМИ. Неизвестно и то, когда они собирались это сделать.
Ранее Радио Озоди сообщало, что задержанные были сторонниками «Исламского государства», их было 12 человек, и возглавлял группу некий Сухроб, житель города Вахдат.
Между тем, сегодня утром в 201-й РВБ «АП» сообщили, что военнослужащие базы несут службу согласно распорядку дня, никакого усиления пропускного режима на базе нет и о том, что на базе, якобы, готовился теракт, здесь не слышали.
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