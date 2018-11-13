Таджикский боец Шараф Давлатмуродов одержал победу нокаутом на состоявшемся в Москве турнире АСВ по смешанным боям: он победил Умара Янковского нокаутом во втором раунде.

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACB 90. На этих соревнованиях зрители увидели многих известных бойцов ММА - Расула Мирзаева, Эдуарда Вартаняна, Юсуфа Раисова и других.

Любители смешанных боев Таджикистана смогли наблюдать за боем своего соотечественника Шарафа Давлатмуродова по российскому телеканалу «Боец».

26-летний Шараф, известный в бойцовском мире по прозвищу «Волкодав», провел всего 15 боев, одержав в них 12 побед. На этот раз ему противостоял опытный казахский файтер Умар Янковский.

Давлатмуродов с первых секунд поединка шел в атаку и в ближнем бою мощными ударами колена выбил своего соперника из строя, а затем добавив несколько ударов, победил техническим нокаутом.

ACB (Absolute Championship Berkut) - российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут».

Организация АСВ, проводящая бои по смешанным единоборствам, на сегодняшний день считается одной из лучших в мире. АСВ проводил турниры на территории России, Польши, Шотландии, а с 2016 года – в США, странах Европы и в Таджикистане.

Отметим, что турнир АСВ проводился в Душанбе трижды. Впервые в своей истории АСВ совместно с Национальной таджикской промоутерской компанией «Dorob Fight» провела в столице Таджикистана турнир по смешанным боям в декабре 2015 года.

Нашу страну на этих соревнованиях представляли бойцы Артур Одилбеков, Диловар Давлатов, Файзи Тобатов, Фирдавс Назаров и Муборакшо Муборакшоев.

Таджикские спортсмены в упорной схватке боролись с бойцами России и Украины, и в результате одержали 4 победы (1 проигрыш в пользу России).

После годичного перерыва, в марте 2017 года в столице Таджикистана прошел очередной, 55-й турнир бойцовской организации АСВ, а в августе прошлого года в Душанбе состоялся международный турнир по смешанным боям АСВ 68 Young Eagles (Молодые орлы).

На этот турнир приехали многие известные личности ММА. Главным рефери соревнований был человек, который попал в мир смешанных боев с самого начала зарождения этого вида спорта и который является одним из лучших рефери MMA в мире - Херб Дин. Также в турнире приняли участие один из самых популярных комментаторов Брайан Лесли и экс-чемпион UFC Фрэнк Мир. Вел бойцовский вечер известный российский ринг-анонсер Александр Загорский.

Впервые в Душанбе, у себя на родине, выступил тогда и Шараф Давлатмуродов, провевший до этого 11 боев на чужой территории.

После первого неудачного выступления на родине, боец признался, что допустил ошибки и проиграл бой россиянину Мухамеду Берхамову:

- Это впервые, когда я возглавлял кард у себя на Родине, и меня это немного подавляло. Потому что обычно я всегда дрался «на чужой территории». Это был первый раз, когда я дрался у себя дома. Мне не понравилось моё эмоциональное состояние. В бою с я, пропустив удар, начал лететь вперёд. Сам нарывался на его атаки. Не контролировал эмоции. Обычно я более взвешенно работаю во время боя.

Однако перед вторым боем боец поменял тактику.

- Я понял, что мои эмоции и переживания должны оставаться за клеткой. И разницы нет, дерусь я дома, или где-то ещё. Так что в этом компоненте для меня сейчас нет никакого волнения, - рассказал Давлатмуродов накануне своего второго боя в августе прошлого года. Тогда в поединке с бойцом из Литвы Миндаугасом Верзбицкасом он сумел сломить сопротивление сильного соперника и во втором раунде удушающим приёмом одержал победу.

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