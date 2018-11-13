Стань членом дружной семьи «Азия-Плюс»! Нам требуются:
1. Заместитель директора Службы продаж
Нам нужен креативный человек, обладающий знанием рынка, опытом работы в рекламе и желанием зарабатывать больше – для компании и для себя! В нашей дружной команде надо будет включать свой мозг, креатив и драйв. Ты должен уметь создавать привлекательные коммерческие предложения, придумывать интересные ивенты и сногсшибательные рекламные кампании по продвижению идей, товаров и услуг наших многочисленных клиентов.
Если это все тебя заинтересовало, то бери свой позитив и креатив и скорее давай к нам. Творческая атмосфера и высокая зарплата уже ждут тебя!
Обязанности:
- Разработка коммерческих предложений, планирование и проведение рекламных кампаний и ивентов, подготовка презентаций;
- Развитие клиентской базы (ведение имеющихся клиентов и активный поиск новых);
- Ведение переговоров, заключение договоров, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений.
Требования:
- Опыт работы в маркетинге и рекламе, в интернет-маркетинге, опыт активных продаж, опыт привлечения новых клиентов;
- Опытный пользователь ПК - MS Office, Интернет (умение работы с графическими редакторами - это плюс!);
- Личные качества: инициативность, системность мышления, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность.
2. Рекламные менеджеры
Обязанности:
- Полный цикл прямых продаж: от активного поиска клиентов, холодных звонков и до заключения контрактов.
- Ведение, расширение и обновление клиентской базы. Наличие собственной клиентской базы – преимущество.
- Подготовка, адаптация и проведение презентаций для клиентов.
- Составление коммерческих предложений.
- Ведение соответствующей отчетности и документооборота.
Требования:
- Опыт активных продаж приветствуется.
- Навыки ведения переговоров.
- Хорошие знания MS Office.
- Желание зарабатывать в продажах.
- Целеустремленность и высокая самоотдача в работе.
- Умение работать в команде.
Условия:
- Работа в крупной стабильной компании над высоконагруженными и востребованными проектами, возможность развиваться и расти профессионально;
- Оформление по ТК РТ, пятидневная рабочая неделя, полный рабочий 8-часовой день;
- Зарплата по итогам собеседования
Ждем ваши резюме на адрес: office@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”
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