Стань членом дружной семьи «Азия-Плюс»! Нам требуются:

1. Заместитель директора Службы продаж

Нам нужен креативный человек, обладающий знанием рынка, опытом работы в рекламе и желанием зарабатывать больше – для компании и для себя! В нашей дружной команде надо будет включать свой мозг, креатив и драйв. Ты должен уметь создавать привлекательные коммерческие предложения, придумывать интересные ивенты и сногсшибательные рекламные кампании по продвижению идей, товаров и услуг наших многочисленных клиентов.

Если это все тебя заинтересовало, то бери свой позитив и креатив и скорее давай к нам. Творческая атмосфера и высокая зарплата уже ждут тебя!

Обязанности:

Разработка коммерческих предложений, планирование и проведение рекламных кампаний и ивентов, подготовка презентаций;

Развитие клиентской базы (ведение имеющихся клиентов и активный поиск новых);

Ведение переговоров, заключение договоров, выстраивание долгосрочных партнёрских отношений.

Требования:

Опыт работы в маркетинге и рекламе, в интернет-маркетинге, опыт активных продаж, опыт привлечения новых клиентов;

Опытный пользователь ПК - MS Office, Интернет (умение работы с графическими редакторами - это плюс!);

Личные качества: инициативность, системность мышления, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность.

2. Рекламные менеджеры

Обязанности :

Полный цикл прямых продаж: от активного поиска клиентов, холодных звонков и до заключения контрактов.

Ведение, расширение и обновление клиентской базы. Наличие собственной клиентской базы – преимущество.

Подготовка, адаптация и проведение презентаций для клиентов.

Составление коммерческих предложений.

Ведение соответствующей отчетности и документооборота.

Требования:

Опыт активных продаж приветствуется.

Навыки ведения переговоров.

Хорошие знания MS Office.

Желание зарабатывать в продажах.

Целеустремленность и высокая самоотдача в работе.

Умение работать в команде.

Условия:

Работа в крупной стабильной компании над высоконагруженными и востребованными проектами, возможность развиваться и расти профессионально;

Оформление по ТК РТ, пятидневная рабочая неделя, полный рабочий 8-часовой день;

Зарплата по итогам собеседования

Ждем ваши резюме на адрес: office@asiaplus.tj. В теме письма необходимо указать “Вакансия”