Столичная  администрация  объявляет открытый конкурс для  отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта внешнего вида столичных такси.

Конкурс проводится в целях упорядочения процесса деятельности  такси, курсирующих в городе Душанбе, и для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта, сообщается на официальном сайте мэрии Душанбе.

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Конкурс будет проходить  в течение месяца, его итоги подведут 15 декабря. 

Как отмечается в сообщении, главному финансовому управлению города Душанбе на проведение конкурса поручено выделить 5 тыс. сомони из  свободных средств бюджета города.

Транспортному отделу исполнительного аппарата председателя города Душанбе  в сотрудничестве  с  министерством транспорта РТ, отделом  ГАИ УМВД РТ в городе Душанбе и Техническим университетом имени  академика Осими поручается принять меры для привлечения лучших проектов по новому внешнему виду  душанбинских такси.

Между тем, в информации не уточняется, будет ли изменен внешний вид такси, которые работают под брендом тех или иных служб такси.

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