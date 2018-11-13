Кроме служб такси и в Душанбе есть и пятисомоновые такси, с которыми городские власти тщетно воюют уже несколько лет

Столичная администрация объявляет открытый конкурс для отечественных и иностранных физических и юридических лиц на разработку проекта внешнего вида столичных такси.

Конкурс проводится в целях упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, и для придания им одинакового внешнего облика, и для защиты прав пользователей услугами этого транспорта, сообщается на официальном сайте мэрии Душанбе.

Конкурс будет проходить в течение месяца, его итоги подведут 15 декабря.

Как отмечается в сообщении, главному финансовому управлению города Душанбе на проведение конкурса поручено выделить 5 тыс. сомони из свободных средств бюджета города.

Транспортному отделу исполнительного аппарата председателя города Душанбе в сотрудничестве с министерством транспорта РТ, отделом ГАИ УМВД РТ в городе Душанбе и Техническим университетом имени академика Осими поручается принять меры для привлечения лучших проектов по новому внешнему виду душанбинских такси.

Между тем, в информации не уточняется, будет ли изменен внешний вид такси, которые работают под брендом тех или иных служб такси.

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