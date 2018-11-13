В Гиссаре прошли матчи четвертого тура первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А».

Фавориты группы – сборные Филиппин и Китайского Тайбэя одержали крупные победы. Футболистки Филиппин взяли верх над Монголией (5:1), а Китайский Тайбэй был сильнее Сингапура.

08:42 9 ноября

Женская сборная Таджикистана проиграла в матче с филиппинками

Таким образом, за тур до финиша первого квалификационного раунда женские сборные Китайского Тайбэя и Филиппин, набрав по 9 очков, завоевали путевки во второй отборочный раунд футбольного турнира Олимпийских игр-2020.

Матчи заключительного тура пройдут во вторник, 13 ноября. Женская сборная Таджикистана сыграет с Сингапуром. Встреча пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 16:00 часов.

Отметим, что по итогам первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 победители и команды, занявшие вторые места в каждой группе, вместе с двумя лучшими третьими командами (всего 10 команд) получат путевки во второй раунд, куда уже автоматически вышли женские сборные Вьетнама и Узбекистана.

Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.

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Женский футбольный турнир Олимпийских игр-2020

Первый квалификационный раунд

Группа «А». 4-й тур

Филиппины – Монголия – 5:1

Голы: Шела Майе Кадаг, 8 (1:0). Шела Майе Кадаг, 15 (2:0). Ундрах Улзибаяр, 45+2 – с пенальти (2:1). Кэтлин Кэмил Мулдонг, 60 (3:1). Кила Ян Инкуйдж, 81 (4:1). Шела Майе Кадаг, 85 (5:1).

Главный судья: Буй Тхи Тху Транг (Вьетнам).

Инспектор судей: Мохсен Торки (Иран).

Комиссар матча: Абир Рантиси (Иордания).

11 ноября. Гиссар. Центральный стадион. 50 зрителей.

 

Сингапур – Китайский Тайбэй – 0:10

Голы: Ю Хсиу Чин, 18 (0:1). Мишель Пао, 28 (0:2). Ю Хсиу Чин, 30 (0:3). Ю Хсиу Чин, 40 (0:4). Мишель Пао, 55 (0:5). Мишель Пао, 68 (0:6). Лин Кай-Линг, 73 (0:7). Лин Хсин Ху, 79 (0:8). Лин Я-Хан, 85 (0:9). Хо Ю-Хсуан, 86 (0:10).

Главный судья: Доумоух Аль-Баккар (Ливан).

Инспектор судей: Видия Хабиба Шамсури (Малайзия).

Комиссар матча: Эмили Лау (Гонконг).

В 5-м туре встретятся:

13 ноября (вторник)

13:00 – Китайский Тайбэй – Филиппины

16:00 – ТАДЖИКИСТАН – Сингапур

 

Группа «В»

1-й тур

Иран – Ливан – 8:0

2-й тур

Ливан – Гонконг – 0:4 

Группа «С»

1-й тур

Индия – Непал – 1:1

Мьянма – Бангладеш – 5:0

2-й тур

Бангладеш – Индия – 1:7

Непал – Мьянма – 1:1 

Группа «D»

1-й тур

Иордания – Мальдивы – 6:0

Индонезия – Палестина – 1:1

2-й тур

Мальдивы – Индонезия – 1:3

Палестина – Иордания – 0:7.