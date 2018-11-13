В Гиссаре прошли матчи четвертого тура первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А».
Фавориты группы – сборные Филиппин и Китайского Тайбэя одержали крупные победы. Футболистки Филиппин взяли верх над Монголией (5:1), а Китайский Тайбэй был сильнее Сингапура.
Таким образом, за тур до финиша первого квалификационного раунда женские сборные Китайского Тайбэя и Филиппин, набрав по 9 очков, завоевали путевки во второй отборочный раунд футбольного турнира Олимпийских игр-2020.
Матчи заключительного тура пройдут во вторник, 13 ноября. Женская сборная Таджикистана сыграет с Сингапуром. Встреча пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 16:00 часов.
Отметим, что по итогам первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 победители и команды, занявшие вторые места в каждой группе, вместе с двумя лучшими третьими командами (всего 10 команд) получат путевки во второй раунд, куда уже автоматически вышли женские сборные Вьетнама и Узбекистана.
Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.
Женский футбольный турнир Олимпийских игр-2020
Первый квалификационный раунд
Группа «А». 4-й тур
Филиппины – Монголия – 5:1
Голы: Шела Майе Кадаг, 8 (1:0). Шела Майе Кадаг, 15 (2:0). Ундрах Улзибаяр, 45+2 – с пенальти (2:1). Кэтлин Кэмил Мулдонг, 60 (3:1). Кила Ян Инкуйдж, 81 (4:1). Шела Майе Кадаг, 85 (5:1).
Главный судья: Буй Тхи Тху Транг (Вьетнам).
Инспектор судей: Мохсен Торки (Иран).
Комиссар матча: Абир Рантиси (Иордания).
11 ноября. Гиссар. Центральный стадион. 50 зрителей.
Сингапур – Китайский Тайбэй – 0:10
Голы: Ю Хсиу Чин, 18 (0:1). Мишель Пао, 28 (0:2). Ю Хсиу Чин, 30 (0:3). Ю Хсиу Чин, 40 (0:4). Мишель Пао, 55 (0:5). Мишель Пао, 68 (0:6). Лин Кай-Линг, 73 (0:7). Лин Хсин Ху, 79 (0:8). Лин Я-Хан, 85 (0:9). Хо Ю-Хсуан, 86 (0:10).
Главный судья: Доумоух Аль-Баккар (Ливан).
Инспектор судей: Видия Хабиба Шамсури (Малайзия).
Комиссар матча: Эмили Лау (Гонконг).
В 5-м туре встретятся:
13 ноября (вторник)
13:00 – Китайский Тайбэй – Филиппины
16:00 – ТАДЖИКИСТАН – Сингапур
Группа «В»
1-й тур
Иран – Ливан – 8:0
2-й тур
Ливан – Гонконг – 0:4
Группа «С»
1-й тур
Индия – Непал – 1:1
Мьянма – Бангладеш – 5:0
2-й тур
Бангладеш – Индия – 1:7
Непал – Мьянма – 1:1
Группа «D»
1-й тур
Иордания – Мальдивы – 6:0
Индонезия – Палестина – 1:1
2-й тур
Мальдивы – Индонезия – 1:3
Палестина – Иордания – 0:7.
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