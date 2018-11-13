В Гиссаре прошли матчи четвертого тура первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в группе «А».

Фавориты группы – сборные Филиппин и Китайского Тайбэя одержали крупные победы. Футболистки Филиппин взяли верх над Монголией (5:1), а Китайский Тайбэй был сильнее Сингапура.

Таким образом, за тур до финиша первого квалификационного раунда женские сборные Китайского Тайбэя и Филиппин, набрав по 9 очков, завоевали путевки во второй отборочный раунд футбольного турнира Олимпийских игр-2020.

Матчи заключительного тура пройдут во вторник, 13 ноября. Женская сборная Таджикистана сыграет с Сингапуром. Встреча пройдет на Центральном стадионе Гиссара и начнется в 16:00 часов.

Отметим, что по итогам первого квалификационного раунда женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020 победители и команды, занявшие вторые места в каждой группе, вместе с двумя лучшими третьими командами (всего 10 команд) получат путевки во второй раунд, куда уже автоматически вышли женские сборные Вьетнама и Узбекистана.

Второй квалификационный раунд женского футбольного турнира Олимпийских игр-2020, где 12 команд будут разделены на три группы, пройдет с 1 по 9 апреля следующего года.

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