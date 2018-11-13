Девятого ноября произошло очередное важное событие в финансовом секторе нашей страны - свои двери в торжественной обстановке открыл новый головной офис Международного банка Таджикистана.

Офис расположен в самом центре столицы, рядом с перекрёстком Республиканского Таможенного комитета (недалеко от «Дома печати»). Дизайн офиса удивляет своей креативностью и полностью соответствует названию банка. Обстановка внутри здания располагает к удобству клиентов и соответствует международным стандартам.

В банке нам сообщили, что профессиональному развитию сотрудников уделяется особое внимание, так как они являются самым ценным активом банка.

На церемонии открытия нового головного офиса приняли участие руководство Международного банка Таджикистана, Национального банка Таджикистана, клиенты и партнёры Банка, а также другие высокопоставленные гости.

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Заместитель председателя Национального банка Хамидулло Машрабзода отметил, что Международный банк Таджикистана является одним из молодых и динамично развивающихся банков республики.

Он подчеркнул, что за короткое время своего существования данный банк смог завоевать доверие своих клиентов, предоставляя качественные услуги.

«Мы уверены, что круг оказываемых услуг Международным банком Таджикистана в будущем еще более расширится, и, таким образом, банк будет вносить свой вклад в развитие банковской системы страны, особенно в развитие безналичных платежей с использованием современных технологий», - добавил Хамидулло Машрабзода.

Финансовый директор компании «Мегафон» Александр Шамилов отметил, что Международный банк Таджикистана проявил себя надежным и ответственным партнёром.

«С Международным банком Таджикистана «Мегафон» сотрудничает с марта 2015 года. Мы были одними из первых VIP-клиентов банка. С открытием нового головного офиса хотелось бы пожелать банку дальнейшего процветания и динамичного развития», - заключил он.

Заместитель председателя правления Международного банка Таджикистана Дилафруз Халикова сообщила нам, что банк нацелен на выявление и удовлетворение потребностей своих клиентов.

«Именно служение обществу и людям есть высшее благо, к которому мы стремимся, - добавила она. - Мы благодарны своим клиентам, что поверили в нас и выбрали в качестве обслуживающего банка. Мы продолжим усердно работать, чтобы улучшить качество оказываемых услуг. Сегодняшнее событие яркий пример того, что мы делаем всё правильно».

О банке

Банк начал свою деятельность в 2014 году в качестве ООО МДО «Стандарт Финанс». 29 февраля 2016 года, получив лицензию НБТ, преобразовалось в ЗАО «Международный Банк Таджикистана».

На ноябрь 2018 года банк имеет 8 филиалов и 5 центров обслуживания в регионах страны. Число сотрудников - более 230 человек.

Международный банк Таджикистана является принципиальным и ассоциированным членом таких международных платёжных систем, как VISA, UnionPay, Золотая Корона, Контакт и Корти Милли. Предоставляет все виды финансовых услуг, в том числе кредитование, интернет банкинг, услуги денежных переводов, открытие и обслуживание кредитных и дебетовых карт, а также валютно-обменных операций.

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