В прошлую субботу в Душанбе прошел фестиваль «Оши палав». О том, насколько это мероприятие прошло зрелищно, вы, наверное, уже слышали - особенно о том, как посетители чуть было не раздавили друг друга вокруг казана с тонной вкуснейшего плова.

Но мы хотим рассказать вам не об этой части грандиозного гастрономического мероприятия, поскольку, если быть честным, задумка хукумата действительно была хорошей и похвальной: так организаторы хотели ознакомить гостей нашей страны с поварским искусством таджиков, и устроить для местных жителей небольшой праздник еды. Вот почему уже с двух часов ночи повара взялись готовить аж 400 разновидностей плова.

Как это было, вы можете посмотреть уже завтра.

После мы вам покажем историю этнической узбечки Гулсун Гаффоровой из Янгиабада - поселка в Аштском районе Согдийской области. Она открыла в своем доме небольшое предприятие, где вручную производит ткани адрас и атлас, а также уникальные ковры в узбекском и кыргызском стиле из войлока.

Женщина не только обучила этому ремеслу местных девушек и женщин, но и обеспечила их постоянной работой с неплохой заработной платой.

История выйдет уже в среду.

Закончится эта неделя выпуском, посвященным Эмомали Рахмону. Ведь 16 ноября Таджикистан отмечает День президента. Именно в этот день в 1994 году избранный первый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон торжественно принял присягу. Официальным праздничным днём эта дата стала 15 апреля 2016 года.

Автобиография президента всем уже давно известна и, в принципе, ничего нового добавить невозможно. Вот почему мы решили в этот день поговорить уже не о его личности, а о том, какие его инициативы все же существенно изменили качество жизни таджикистанцев.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus