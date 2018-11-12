Сегодня стартовала Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, которую Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация охраны здоровья животных (ВОЗЖ) проводят в целях информирования о крайней опасности чрезмерного использования антибиотиков для здоровья человека и животных.

Организации выступают с совместным призывом ко всем странам обратить внимание на растущую угрозу и принять соответствующие меры.

Ежегодно от инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам (УПП), в мире умирает около 700 000 человек, а неисчислимое количество больных животных не поддается лечению.

Устойчивость к противомикробным препаратам – что нужно знать

УПП представляет собой значительную глобальную угрозу общественному здоровью, продовольственной безопасности и безопасности продуктов питания, а также средствам к существованию, животноводству, экономическому и сельскохозяйственному развитию.

Интенсификация сельскохозяйственного производства привела к росту применения противомикробных препаратов: по прогнозам их использование может вырасти более чем вдвое к 2030 году. Противомикробные препараты необходимы для лечения болезней животных и растений, но пользоваться ими нужно ответственно и только в случае необходимости. Чтобы предупредить развитие устойчивости к противомикробным препаратам и сохранить их эффективность как можно дольше, необходимо вкладывать средства в передовую практику ведения сельского хозяйства, которая отдает приоритет профилактике инфекций, а также требуются действующие меры политики для поддержания такой устойчивой сельскохозяйственной практики.

Право на питание и здоровье являются основными правами человека, и они чрезвычайно важны для ликвидации голода в течение жизни текущего поколения.

Давайте более пристально рассмотрим устойчивость к противомикробным препаратам, чтобы лучше понять те глобальные риски, которые она несет для будущего.

Что такое УПП?

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) - естественное явление, когда микроорганизмы, например, бактерии, вирусы, паразиты и грибки, теряют чувствительность к воздействию противомикробных лекарств, например, антибиотиков, ранее успешно помогавших в лечении инфекций. Любое применение противомикробных препаратов может привести к развитию УПП.

Чем чаще используются противомикробные препараты, тем выше вероятность того, что у микроорганизмов разовьется устойчивость, и неправильное или чрезмерное применение противомикробных препаратов ускоряет этот процесс.

Среди примеров неправильного применения – выбор некорректной дозы, неправильная частота внесения противомикробного препарата либо недостаточная или чрезмерная продолжительность его использования.

Чем опасна УПП?

УПП ведет к снижению эффективности лекарств, в результате чего лечить инфекции и болезни оказывается сложнее или невозможно. С УПП связаны рост уровня смертности и продолжительности заболеваний среди людей и животных, производственные потери в земледелии, животноводстве и аквакультуре.

Все это создает угрозу здоровью, средствам существования и продовольственной безопасности во всем мире. Также УПП ведет к росту затрат на лечение и уход за больными.

Что УПП означает для безопасности продуктов питания?

Для поддержания безопасности продуктов питания и сведения к минимуму передачи УПП людям через пищевую цепь требуется надлежащая гигиена в сельском хозяйстве, производстве, переработке и реализации продовольствия.

Лечение болезней, вызванных устойчивыми к противомикробным препаратам возбудителями, может оказаться сложнее и дороже.

Если антибиотиками пользоваться неправильно, остатки противомикробных препаратов в пище также могут создавать угрозу здоровью потребителей.

Микроорганизмы, устойчивые к противомикробных препаратам, в системах сельскохозяйственного производства и пищевой цепи не только создают серьезные проблемы для общественного здоровья, но потенциально становятся угрозой для торговли и мировой экономики.

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