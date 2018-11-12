Казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового рейса в столицу Таджикистана из Астаны. Рейс, который соединит столицы двух стран, появится с 14 декабря, заявляет комитет гражданской авиации Казахстана, сообщает 24.kz.

Отмечается, что открытие рейса стало возможным благодаря проведенной работе авиационных властей двух стран и авиакомпании «SCAT» в рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, которое внесет значительный вклад в развитие добрососедских взаимоотношений Казахстана и Таджикистана.

Рейсы по маршруту Астана – Душанбе – Астана будут выполняться 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям на воздушном судне типа CRJ-200. В настоящее время открыта продажа авиабилетов.

Сейчас из Душанбе в Астану можно попасть только через Алматы, куда практически ежедневно летают самолеты как таджикских, так и казахских авиакомпаний.

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