У него нет своей автомашины, он даже водить не умеет: на работу добирается на общественном транспорте, живет на одну зарплату, а до 45 лет у него не было даже квартиры. Зато дома и на рабочем месте - уйма книг. «Если бы собрал деньги, потраченные на покупку книг, можно было иметь сегодня 5 крутых тачек», - шутит он.

Сегодня заместителю директора Центра стратегических исследований при президенте РТ Сайфулло Сафарову исполнилось 65 лет. Но он не отмечает эту дату. Говорит: «Танзим!».

А мы решили побеседовать с ним не о политике, а о жизни.

О кандидатской диссертации

- Спасибо руководству «Азия-Плюс» за интерес, проявленный к моей персоне. Немного расскажу из своей биографии. Закончил исторический факультет Таджикского национального университета. Затем поступил на работу в институт философии АН РТ.

Президент академии наук Мухаммад Осими меня любил, поэтому предложил за счет Института философии поступать в аспирантуру в Москве.

При поддержке академика Мусо Диноршоева и Шоназара Шоисматуллоева остался в Москве еще на один год для стажировки. Философия была связана с отделом научного коммунизма, и тема моей диссертации была «Роль советской национальной государственности в формировании и развитии национальных культур Средней Азии и Казахстана».

Эта тема в то время была важной в стратегическом плане, поэтому я занимался с особым увлечением, и результат тоже был положительным. Я защитил ее и стал кандидатом философских наук в 1985 году.

Бездомный советник президента

- В 1985 году вернулся в Таджикистан и продолжил работу в Институте философии.

Я всегда не оставлял в стороне общественно-политическую деятельность, был комсоргом, профоргом. В то время всех отправляли на хлопок и сенокос, как активист я должен был мобилизовать ученых на полевые работы.

С 1992 года я работаю в команде Президента страны Эмомали Рахмона. Я поддерживал его политику всегда, потому что знаю - это принесет мир и благополучие стране.

Я 16 лет со своей большой семьей, а у меня шестеро детей, жил в общежитии. Даже тогда, когда был старшим советником президента.

Почти все, кто работал в то время в президентском аппарате, были бездомными. Только в 1998 году мне выделили квартиру. Других богатств, кроме книг, не имею.

Топинамбур для фермеров

- Даже когда мне предложили земельный участок в Фархоре, чтобы заниматься фермерством, я отказался, так как не было денег на посев. С тех пор я поддерживаю тесные отношения с фермерами.

Однажды из поездки привёз семена топинамбура и посоветовал дехканам выращивать его. До этого в Таджикистане никто не интересовался этим растением, а я раздал семена некоторым фермерам, и они получили хорошие урожаи.

Затем им заинтересовались ученые из Академии сельхознаук и начали развивать культуру выращивания в стране. Это очень полезное растение, как для корма животных, так и как полезный овощ для питания людей.

Об автомашине

- Я никогда не водил машину и не интересовался автомобилями. Детям, которые имеют водительские права, тоже не разрешаю обзаводиться собственными машинами. Они живут со мной. Только старшая дочь, которая проживает со своим мужем в Сургуте, водит там машину. Но у нее своя семья.

Знаете, очень многих высокопоставленных людей подводят дети, совершая приключения на автомашинах. Когда у детей будут свои дома, тогда сами знают, как им быть.

Богатство Сайфулло Сафарова

- Я всегда покупаю книги – с командировок привожу их пачками. Жена иногда шутит: «Если продать все твои книги даже по мизерным ценам, будет 4-5 машин».

Но понимает, что я не гоняюсь за материальными благами - мне важна духовность.

Большую часть книг я передал библиотеке ЦСИ, более 3 тысяч лежат в Кулябе, в отцовском доме. Квартира моя забита книгами, нет там других ценных вещей. Книги – мое главное богатство.

Больше читаю книги по политологии и философии. Художественную литературу читаю мало. Потому что там мало нахожу мыслей. Вся мудрость - в книгах по философии. Не устаю перечитывать Аристотеля, Сократа, Платона. Есть еще книги по истории таджикского народа - это Бободжон Гафуров, Садриддин Айни и другие.

Читателям рекомендовал бы прочитать «Таджики в зеркале истории» и другие книги Эмомали Рахмона.

Чиновники мало читают книги президента

- Парадоксально, что книг нашего президента очень мало издается, есть экземпляры сувенирные, красочные. Но нашим издательствам следует подумать о массовом тираже для населения, издавать более дешевый вариант. К сожалению, наши госслужащие мало читают их.

Мы часто выезжаем в поездки по Таджикистану, с целью разъяснения посланий президента. Однако иногда видим, что указания главы государства не выполняются, поэтому в народе думают: «Президент говорит одно, а чиновники делают другое».

Мы в ЦСИ давно работаем над этим, пишем статьи, проводим исследования, чтобы ответственные люди правильно выполняли поручения президента. Это тоже происходит от того, что мало читают книги …

Национальная идея

- Я работал в сфере межнациональных отношений. В Таджикистане сегодня очень правильно относятся к политике этнических меньшинств. Отмечу, даже в годы прохладных отношений с Узбекистаном, благодаря верной политике государства по межнациональным отношениями, узбеки Таджикистана активно поддержали идею строительства Рогунской ГЭС. Они активно переводили деньги на счет строительства, потому что правильно поняли значение гидростанции.

Вот теперь главы Таджикистана и Узбекистана нашли общий язык, и все проблемы исчезли.

Мы продвигали идею пригласить Шавката Мирзиёева на пуск первого агрегата, и если он найдет время посетить нашу республику еще раз, мы были бы рады.

Таджикистан, как независимое государство, нашел свою национальную идею – это укрепление независимости. Многие говорят, что Рогун – это национальная идея. Нет, это проект, и он быстро будет возведен и будет работать на благо не только Таджикистана, но и всего региона. То есть это одна из деталей национальной идеи.

Все проекты, объекты, мероприятия по развитию и процветанию родины входят в тот комплекс задач, которые служат укреплению независимости Таджикистана.

Работа заменяет отдых

- Я не помню, когда в последний раз был в отпуске или где-нибудь отдыхал. Это, не считая одно-двухдневных визитов в санатории республики. Любимая работа в хорошем коллективе – это разве не отдых?

Одно хобби у меня – это книги. Их я не коллекционирую, их я читаю и раздаю, кому они нужны, чтобы пользовались.

И другое, сейчас я преподаю в Национальной консерватории. Я никогда не переставал преподавать, даже когда работал в аппарате президента. Основой источник дохода – это моя работа в ЦСИ и преподавательская деятельность. Все остальное – общественная работа.

Медиа-группа "Asia-Plus" поддравляет Сафарова Сайфулло Садуллоевича с днем рождения!

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