Житель города Гиссара оштрафован за нарушение закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», превысив установленное число гостей на свадебный плов.

Житель города Гиссар Мумин Косимов приговором местного суда оштрафован на 5 тыс. сомони за «неправильную» организацию свадьбы своей дочери, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

«В день свадьбы дочери семья Косимова организовала с 7 до 10 часов утра угощение для соседей и родственников, в соответствие с регламентом пригласив на него 200 человек. Однако вечером того же дня они устроили еще один банкет на 50 человек у себя дома, пригласив родных и близких, и, тем самым, нарушили закон»,- сообщается на сайте ведомства.

Вина Косимова была в том, что он превысил положенное в этот день мероприятий количество гостей.

В соответствие со статьёй 8 закона «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов», физические лица должны проводить свадьбу с угощением для 150 человек и проведением «оши туи» для 200 человек с двух сторон.

Напомним, согласно нормам закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», члены правительства, председатели областей, городов и районов, другие государственные лица, государственные служащие, судьи, работники органов прокуратуры, безопасности, внутренних дел, государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, другие работники органов правопорядка, налоговой и таможенной служб, военнослужащие за нарушение ими и их детьми требований данного Закона будут освобождены от должности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

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