Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан трех государств Центральной Азии - Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба президента Турции, соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он опубликован в официальной газете Турции - T.C. Resmi Gazete).

Теперь граждане этих трех стран смогут находиться в Турции без визы до 90 дней в течение каждых шести месяцев (180 дней), вместо ныне действующих 30 дней.

Как отмечает пресс-служба турецкого лидера, документ вступит в силу в течение недели.

Граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении могут сейчас находиться без визы в Турции не более 30 дней. Для граждан Туркмении порядок так и останется прежним - 30-дневный безвизовый режим.

Напомним, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 марта текущего года подписал постановление, согласно которому гражданам Таджикистана было позволено ездить без виз в Узбекистан с 16 марта сроком до 30 дней. 19 марта парламент Таджикистана ратифицировал подписанное с Узбекистаном Соглашение «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга».

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