Члены Высшего совета мира Афганистана в пятницу встретились с представителями Талибана на конференции в Москве и вновь озвучили предложение президента Ашрафа Гани о проведении переговоров без предварительных условий.

Организовать встречу представителей афганских властей с политическим крылом талибов Москве удалось впервые.

В Москву прибыли пять представителей «Талибана» и шестеро членов Высшего совета мира Афганистана. Эта полуофициальная структура была создана восемь лет назад по распоряжению тогдашнего президента Хамида Карзая для контактов с вооруженной оппозицией, включая «Талибан». Главное – встреча прошла при посредничестве МИД России, а открыл ее глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Каких-либо сенсационных заявлений на встрече в Москве не прозвучало. Диалог между делегациями происходил за закрытыми дверями, после чего были озвучены очевидные вещи о необходимости мира в Афганистане.

«Мы обсудили возможность прямых переговоров с представителями Талибана и попросили их выбрать место и время начала переговоров», – сообщил официальный представитель Высшего совета мира Эхсан Тахири, заявление которого цитирует российское информагентство «РИА Новости».

«Все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного терроризма, одной из целей которого является Афганистан. Передовые отряды террористов в лице ИГИЛ не без поддержки внешних спонсоров предпринимают попытки превратить Афганистан в плацдарм своей экспансии в Центральной Азии и в целом в нашем обширном регионе», - заявил на встрече глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что помочь афганцам пресечь эти планы и искоренить террористическую угрозу — «задача всех наших стран и действующих в регионе многосторонних структур».

Запад усомнился в результативности

Западные государства с подозрением относятся к московской конференции, считая, что Россия пытается вмешаться в процесс, руководить которым, по их мнению, должен сам Афганистан, пишет Голос Америки.

В феврале Ашраф Гани уже предлагал Талибану провести переговоры без предварительных условий, однако талибы, считающие афганское правительство марионеточным, отказались, заявив, что готовы вести дела лишь с США.

Тем временем спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад готовится провести очередной раунд переговоров с представителями Талибана в Катаре, отмечает издание.

Между тем, эксперты считают, что сейчас довольно удачный момент для России занять более активную посредническую роль в афганском урегулировании.

Встреча в Москве стала отражением стремления России укрепить свои позиции в Афганистане через 30 лет после вывода из страны советских войск, так охарактеризовала встречу газета The Guardian.

Издание отмечает, что, хотя встреча и не принесла конкретных результатов, присутствие на ней пяти делегатов «Талибана» представляет собой явление «беспрецедентное» для международных заседаний по установлению мира в Афганистане.

The Guardian напоминает, что в последние несколько лет Москва стремится играть всё большую роль в международной дипломатии. Так, Россия стала инициатором мирных переговоров по Сирии, в которых также приняли участие Турция и Иран.

Россия возвращает свое влияние на международной арене, в том числе благодаря встрече по Афганистану, прошедшей в Москве при участии представителей «Талибана». Так телеканал CNN оценил встречу «московского формата», которая состоялась в пятницу в столичном «Президент-отеле».



Талибы готовы прекратить огонь

По итогам нынешних консультаций делегация «Талибана» заявила, что выступает за решение проблем Афганистана через диалог, но движение вынуждено продолжать войну, пишет ИА Фергана.

«Наша стратегия заключается в решении проблем Афганистана через диалог, война — для собственной защиты, мы вынуждены вести ее», — заявил по итогам встречи один из представителей делегации.

на встрече талибы рассказали, что готовы к прекращению боевых действий в стране, но их главным условием является вывод иностранных войск с территории Афганистана. Об этом талибы говорят не впервые. Начавшиеся было летом этого года прямые переговоры между США и движением — они происходили в столице Катара Дохе, где расположено единственное официальное представительство этой организации, признанной во многих странах террористической, — зашли в тупик именно из-за желания американцев оставить своих военных в стране.

США хочет сохранить контроль, как минимум, над двумя базами — авиабазой в Баграме и базой "Шорабак" в южной провинции Гильменд. Талибы же требуют полного вывода иностранных военных, пишет Фергана.

На сегодня в Афганистане дислоцируются, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, 16 тысяч военнослужащих альянса. Большинство из них — американцы. Они выполняют задачи по обучению афганских солдат и офицеров, отдельные подразделения участвуют в наземных спецоперациях, а авиация НАТО регулярно наносит авиаудары для поддержки операций афганской армии и полиции.

В случае вывода этих сил, заявили талибы по итогам встречи в Москве, они даже готовы признать действующую сейчас в Афганистане конституцию и права женщин.

Кто выигрывает

Большой ошибкой правительства Афганистана и, в частности, президента страны Ашрафа Гани, по мнению ряда экспертов, стал отказ отправить официальную делегацию в Москву.

А вот решение приехать на московскую встречу бывшего президента Хамида Карзая и лидера таджикской общины Афганистана (это вторая по численности этническая группа в стране после пуштунов — таджики составляют до 40% афганского населения), бывшего губернатора северной провинции Балх Атта Мохаммада Нура эксперты называют успехом.

К слову, Нур вместе с лидерами узбекской общины Абдул Рашидом Дустумом и хазарейской Мохаммедом Мохакиком создали накануне парламентских выборов политическое движение «Великая национальная коалиция Афганистана», с которой Гани и его правительство уже вынуждены вести переговоры для решения насущных политических вопросов.

Все три лидера являются оппозиционными политиками. Примечательно, что по итогам московской встречи талибы объявили, что уже сейчас готовы начать переговоры именно с оппозицией.

На 20 апреля будущего года в Афганистане намечены президентские выборы. Они будут гораздо важнее для судьбы страны, чем прошедшие в конце октябряпарламентские.

Очевидно, что тот из кандидатов, кто будет вести прямые переговоры о прекращении войны с талибами, станет наиболее популярным у граждан. Гани уже объявил о своем желании стать кандидатом на будущих выборах. Но он креатура США — в этом в Афганистане никто не сомневается. Это большой минус — как уже сказано, даже среди лояльно настроенных к правительству граждан неприязнь к американцам в последнее время лишь нарастает. Но если Гани начнет переговоры с талибами, если благодаря этому насилия в стране станет меньше, — то у него появятся шансы на победу.

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