В 2004 году в Таджикистане состоялось первое заседание суда по делу о похищении человека. Прошло 14 лет. О том, как в Таджикистане помогают жертвам торговли людьми, «АП» рассказала председатель Центра социально-правовой поддержки «Фемида» Саноат Солиева.

- Какова правовая основа вашей деятельности?

- Сейчас государство оказывает активную помощь НПО, работающим в этом направлении. Нашими партнерами являются Комитет по делам молодежи и спорта, Комитет по делам женщин и семьи, МВД, прокуратура, Минздрав и еще ряд министерств и ведомств, МОМ, ОБСЕ, ЮСАИД,UNDC, посольства.

Мы занимаемся этим вопросом уже почти десять лет. Последние два года мы выполняем заказы на оказание услуг жертвам торговли людьми, жертвам домашнего насилия и уязвимым мигрантам.

Финансовую поддержку нам оказывает агентство соцзащиты населения при Министерстве здравоохранения и соцзащиты.

От жертв работорговли до брошенных жён мигрантов

- Кто работает в вашей системе, и насколько этим людям могут доверять жертвы преступников?

- Самой действенной структурой противодействия торговле людьми, является Международная организация по миграции. Она сотрудничает с НПО, в которых работают специалисты, знающие не по фильмам, что такое преступность, её сильные и слабые стороны, структуру, этничность, иерархичность, географический ореол деятельности. Когда прибывает жертва преступления, и если она на настоящем этапе не хочет сотрудничать с правоохранителями, мы предоставляем ей такую возможность.

В 2013 году нам впервые передали управление шелтерами (убежище). Это центры по поддержке жертв торговли людьми. Там также размещаются жертвы преступлений, которые бояться преступников, находящихся под следствием, или их сообщников. Мы делаем все, чтобы место пребывания наших подопечных не было известно даже тем, кто ведет следствие. Потерпевшие могут там находиться по 2-3 месяца. Затем, после того как прошел суд над преступниками идет реабилитация, и мы отправляем их домой.

С 2013 года по апрель 2016 года мы управляли шелтерами. С 2017 года заботу о них на себя взяло Агентство по социальной защите населения при Минздраве.

Нужно понимать, что защита этих людей не единственное направление, по которому мы работаем. В сферу нашей деятельности входит задача помощи трем категориям граждан:

- Жертвы торговли людьми

- Жертвы домашнего насилия

- Уязвимые мигранты (люди депортированные из-за рубежа, лишившиеся тем самым единственной работы).

Недавно Минздрав предложил нам включить в проект еще одну категорию – брошенных жен мигрантов.

- Много говорят о реинтеграционной помощи жертвам. Что это, и как она осуществляется?

- Допустим, жертва продажи и последующего рабства оказалась вызволенной оттуда, и прибыла по месту жительства. Как правило, прибывают со справкой «О возвращении на родину», так как документы нередко остаются у преступников. Помимо помощи в восстановлении бумаг, человеку нужна психологическая помощь, и что это за психологическая помощь, всем понятно, а вот социальная - я поясню.

Приведём пример, год назад, женщина после крайне тяжелой жизненной ситуации, связанной с нахождением в рабстве, получила по линии социальной помощи небольшое помещение и швейную машинку. Недавно она позвонила нам, и попросила направить к ней для дальнейшей работы по профилю таких же оставшихся без денег и документов женщин, сказала, что может их трудоустроить. У неё, оказывается, расширилось производство, и она, вспомнила, как ей было тяжело, страшно и одиноко еще год назад, решила таким образом помочь оказавшимся в подобной ситуации землячкам.

- В чём выражается ваша помощь так называемым уязвимым мигрантам?

- Когда семьи мигрантов остаются без средств, мы помогаем им с разработкой бизнес - идеи. Выясняем, что бы они хотели делать и что им для этого надо. Чтобы ремонтировать квартиры, нужны средства для покупки инструмента, чтобы заняться разведением скота, нужно купить молодняк. Женщинам, как правило, пекут что-то на продажу или шьют.

В МОМ есть проект «Права и достоинство», он поддерживает людей с подобными проблемами. Мы им высылаем письмо с большим пакетом документов на конкретного человека, и они уже определяют форму помощи ему, и его семье.

Простые правила

- Всё-таки, о каком количестве наших граждан идёт речь, когда мы говорим о потерпевших?

- Только за этот 2018 год, через нас прошло 11 жертв торговли людьми. Они к нам прибыли из Саудовской Аравии, и из Объединенных Арабских Эмиратов. 16 женщин подверглись домашнему насилию, и 54-м гражданам была оказана помощь как уязвимым мигрантам. Был и такой случай, когда молодой человек, прибыв из Узбекистана, устроился на работу к своим знакомым в Регаре. Те забрали документы у него и заставляли работать, ограничив свободу перемещения. Тот сумел вырваться, обратился в УБОП. Сейчас идёт следствие.

- Что Вы посоветуете гражданам планирующим поездку за границу?

- Простейшие правила, как не стать жертвой торговцев людьми, и что делать, если вы все - таки ей стали, изложены в брошюре, распространяемой среди будущих мигрантов. Пусть внимательно с ней ознакомятся и запишут указанный в ней номер телефона

Мы приведём лишь основные её тезисы.

В 2013 году Таджикистан ввёл в законодательство понятие "работорговля", определив за него от 5 до 12 лет тюрьмы.

Социальная реклама по теме торговля людьми Фото: с сайта trinixy.ru

Вы подвергаете себя опасности стать жертвой торговли людьми, если:

Вы точно и достоверно не знаете, где именно будете работать и чем заниматься (что делать);

Условия работы вам не известны;

Вам предложили такие условия работы, что трудно поверить;

Если кто-то хочет забрать с собой ваш паспорт или другие документы;

Если вам предложили оплату расходов на дорогу, а также сказали: «Потом с нами рассчитаешься»;

Будьте осторожны, если вам даже родственники или друзья предложили работу!

Будьте осторожны, если намереваетесь брать долг, но не знаете, как потом его вернуть;

Избегайте ложных объявлений в интернете о предоставлении помощи для поездки за границу.

Если вам кажется, что кто-то стал жертвой трудовой или сексуальной эксплуатации, сообщите по указанному ниже телефону.

Если вы являетесь представителем правоохранительных органов и выявили жертву торговли людьми, и хотите временно поместить её в безопасное место, звоните.

Если вы интересуетесь вопросом предоставления помощи жертвам торговли людьми, звоните.

(+992) 918 85 34 34.

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