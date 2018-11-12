Мэр Душанбе утвердил план мероприятий администрации столицы, посвященные празднованию 30-й годовщины Дня государственной независимости Таджикистана.

Согласно утвержденному плану, в 2018-2021 годах в Душанбе будут сданы в эксплуатацию свыше 4 тыс. объектов промышленности, торговли, быта, образования, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.

Запланированные промышленные объекты в основном будут производить кондитерские, текстильные изделия и бытовое оборудование.

В целом на них будут созданы свыше 17 тыс. новых рабочих мест.

Мэр Душанбе поручил главам столичных районов каждый квартал предоставлять в мэрию отчет о ходе выполнения вышеназванного плана.

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