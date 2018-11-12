Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня таджикской милиции, которое состоялось 10 ноября в Душанбе, выразил обеспокоенность ростом преступности в Таджикистане.

Глава государства подчеркнул, что согласно статистическим данным за 10 последних лет в стране выросло число преступлений.

«Например, если в 2008 году в стране совершено менее чем 12 тыс. преступлений, то в 2017 году этот показатель составил более чем 22 тыс. Только за 9 месяцев текущего года зарегистрировано почти 17,5 тыс. преступлений.

То есть за 10 последних лет число зарегистрированных преступлений увеличилось почти в два раза», - отметил Эмомали Рахмон.

По словам президента, в полтора раза увеличились случаи совершения тяжких преступлений и краж, преступлений с применением оружия, незаконного хранения оружия, нарушения правил дорожного движения, а совершение других видов преступлений - почти в два раза.

В 2017-2018 годах на дорогах страны зарегистрированы почти 2300 случаев ДТП, в результате чего погиб 721 человек, 2370 человек получили ранения различной степени, стали инвалидами.

Пресс-служба президента РТ

«Другими словами, несчастной стала 721 семья, а тысячи детей – сиротами, решение социальных вопросов которых падает на государство», - подчеркнул президент.

Эмомали Рахмон выразил озабоченность ростом преступности среди несовершеннолетних: если в 2017 году несовершеннолетними или с их участием было совершено 690 преступлений, то уже за 9 месяцев текущего года эта цифра достигла 734.

Президент констатировал, что в последние годы в Таджикистане участились случаи злостных хулиганских преступлений, то есть с использованием ножей и других предметов, групповых стычек между учащимися общеобразовательных школ, подростков и молодежи, что вызывает тревогу у общественности.

«Но в ходе расследования подобных уголовных дел следственные органы определяют и привлекают к уголовной ответственности не всех участников преступлений, что становится причиной избежания ими ответственности и совершения новых тяжких преступлений», - сказал он.

Пресс-служба президента РТ

Президент посетовал, что, несмотря на то, что для подростков и молодежи созданы все благоприятные условия учебы, отдыха, обучения ремеслам и занятия спортом, совершение ими преступлений и других нежелательных поступков и деяний продолжается.

«Одной из причин такого положения является бесконтрольность родителей, ослабление ими внимания и их беспечность. Другим фактором возникновения такой ситуации является ненадлежащий контроль учебных заведений и не обеспечение ими на должном уровне организации воспитательных занятий», - отметил глава государства.

По мнению главы государства, увеличение числа некоторых видов преступлений в последние годы требует особой бдительности и серьезного подхода. К примеру, за последние 10 лет совершение мошеннических преступлений увеличилось в 3,5 раза, а самовольный захват земельных участков — в 14 раз.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «работники органов внутренних дел должны совместно с другими правоохранительными органами и силовыми структурами вести решительную и бескомпромиссную борьбу с этим злом, то есть честно и верно выполнять свои служебные обязанности».

«В этом процессе основное внимание должно быть направлено на предотвращение примыкания граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, возвращение на Родину сбитых с толку лиц», - заявил Э.Рахмон.

Эмомали Рахмон выразил озабоченность ростом преступлений служебного и должностного характера среди сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что за 2017-2018 годы зарегистрировано 160 преступлений, совершенных работниками органов внутренних дел, 113 случаев из которых составляют преступления коррупционного характера.

Пресс-служба президента РТ

"Упомянутые факты требуют от руководства министерства и его структур проявлять серьезное отношение к вопросам подбора и расстановки кадров с учетом уровня их профессионализма и образованности, верности Родине, человеческих качеств и моральной стойкости. Для этого необходимо подбор кадров осуществлять посредством конкурсов, регулярно проводить аттестацию сотрудников и не допускать проникновения в ряды органов случайных людей", - отметил глава государства.

По его словам, в деятельности отдельных работников органов внутренних дел все еще имеются случаи скрытия от регистрации преступлений, что серьезным образом мешает обеспечению защиты правопорядка и законных интересов граждан.

Глава государства отметил, что до сих пор случаются факты, когда следователи и дознаватели незаконно задерживают и приостанавливают предварительное следствие уголовных дел, и таким образом усложняют продолжение расследования преступлений:

"В период одного года и 9 месяцев из 1300 решений по задержке и приостановлению уголовных дел следственными органами милиции были отменены, возобновлена их предварительная проверка, а 177 уголовных дел были переданы в суд".

"За каждым уголовным делом стоит человек со своими правами и свободами. Каждый незаконный допрос и необоснованный привод становится причиной смятения, беспокойства, душевного расстройства не только одного человека, но и его родных и близких, а хуже всего, снижает доверие людей к органам правопорядка. Не надо забывать, что главным мерилом является ваше служение народу и защита прав и свобод граждан. Именно поэтому ваша структура наряду с другими именуется органами правопорядка", - подчеркнул президент.

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