Делегация Таджикистана во главе со спикером нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым 11 ноября приняла участие в памятных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.

Мероприятия прошли в районе Триумфальной арки столицы Франции, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

В рамках мероприятия Зухуров провел короткую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которому предал приветствия президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В Париже спикер таджикского парламента также принял участие в Форуме мира, в котором принимают участие представители 85 государств планеты.

Шукурджон Зухуров передал библиотеке Парижа книгу «Архитектор мира», изданную в Душанбе на английском и французском языках. «Архитектор мира» повествует о роли Эмомали Рахмона в достижении мира и согласия на таджикской земле.

Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, было заключено 11 ноября 1918 года.

Между тем, вчера в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны прибыли лидеры и главы правительств 60 государств, в том числе и Владимир Путин и Дональд Трамп.

Торжественный завтрак в Елисейском Дворце. bykvu.com

На рабочем завтраке в Елисейском дворце президенты России и США сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить, хотя ранее планировалось, что они проведут короткую беседу в Париже.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, а на прощание они сказали друг другу: "До встречи", передает ТАСС.

"Буквально поприветствовали (друг друга) «на ногах» Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", - сказал он.

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