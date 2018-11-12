Таджикский самбист Хушкадам Хусравов в весовой категории до 62 кг завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Румынии.

Хушкадам Хусравов в финале 11 ноября в бухарестском Дворце спорта «Sala Polivalenta» одержал верх над борцом из России Русланом Богдасаряном, сообщили «АП» в пресс-службе НОК Таджикистана.

Хушкадам Хусравов стал третьим в истории Таджикистана чемпионом мира по самбо. Первым чемпионат мира выиграл легенда таджикского спорта Саидмумин Рахимов в сентябре 1975 года в Минске. А 23-летний таджикский спортсмен Бехруз Ходжазода завоевал золотую медаль на предыдущем чемпионате мира по самбо в Сочи в ноябре прошлого года.

В копилке сборной Таджикистана на нынешнем чемпионате четыре медали – одно «золото» и три «бронзы». Соревнования проходят в трёх дисциплинах (мужское, женское и боевое самбо).

В сборную команду Таджикистана под руководством главного тренера Носира Бозорова вошли Джомии Хасан (до 52 кг), Акмалиддин Каримов ( до 57 кг), Хушкадам Хусравов (до 62 кг), Мустафо Хасанов (до 68 кг), Бехрузи Ходжазода (до 74 кг), Зафар Олимшоев (до 82 кг), Комроншохи Устопириён (до 90 кг), Мухаммадризо Курбонзода (-100 кг), а также четверо спортсменов, участвующих в соревнованиях по боевому самбо - Сорбон Латифов (до 62 кг), Умедджон Мухиддинов (до 68 кг), Бехруз Зухуров (до 74 кг) и Солех Хасанов (до 90 кг).

Ранее таджикские самбисты в Бухаресте завоевали три бронзовые медали чемпионата мира в Румынии. Акмалиддин Каримов после побед над Каримом Аллануровым из Туркменистана и Адилетом Саяжановым из Казахстана потерпел поражение от Вахтанга Чидрашвили. В борьбе за третье Акмалиддин одержал верх над узбекским спортсменом Шахзодом Тагиевым.

Бехрузи Ходжазода взял верх над Артуром Саркисяном из Украины и французом Людовиком Каваллеро, но третьем бою проиграл Станиславу Скрябину. Потом он одолев кыргызского самбиста Данияра Бейшева и спортсмена из Болгарии Ашота Мартиросяна, завоевал бронзовую медаль.

Третью «бронзу» в соревнованиях по боевому самбо завоевал Сорбон Латифов. Он после двух побед проиграл борцу из Украины Андрею Кучеренко. В бою за третье место он одержал верх над Борисом Кандовым ил Болгарии.

В первый день чемпионата таджикские спортсмены Джомии Хасан, Мустафо Хасанов, Комроншохи Устопириён и Бехруз Зухуров (боевое самбо) проиграли своим соперникам и выбыли из дальнейшей борьбы.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus