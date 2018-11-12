В конце минувшей недели состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддина с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики Лю Юе Бином, по случаю завершения его миссии, как руководителя дипломатического представительства Китая в Душанбе.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили достижения двух дружественных стран - стратегических партнеров в различных областях двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в политическом, торгово-экономическом, энергетике, транспорте, промышленности, образовании, научно-техническом, культурно-гуманитарном и других областях в этот период, сообщается на сайте МИД РТ.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, СВМДА и др.

Глава МИД Таджикистана выразил свою благодарность Послу Китая за внесенный им вклад в дело развития и укрепления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, пожелал ему успехов и дружественной стране -мира и процветания.

Ли Юе Бин приступил к выполнении обязанности посла КНР в Таджикистане в начале декабря 2015 года.

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