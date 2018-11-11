В течение двух ближайших лет столичная улиа Айни совершенно преобразится - на смену своетским трехэтажкам придут высотные жилые дома, торговые комплексы и учебные заведения.

В конце недели президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали ознакомились с проектом застройки этой одной из центральных улиц города.

Так, от перекрестка проспекта Рудаки до перекрестка улицы Дружбы народов появятся свыше 50 жилых многоэтажек, административных, учебных зданий и торговых центров.

По архитектурной и градостроительной концепции высота жилых домов составит не менее 12 этажей.

А мы предлагаем вам посмотреть а рхитектурную концепцию будущей застройки улицы Айни в 3D видео-презентации, которая представлена бюро "Архитектура Душанбе".