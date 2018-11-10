Сегодня в Таджикистане отмечают День работников милиции, и в честь этой даты мы решили рассказать вам о трех случаях героизма таджикских милиционеров за последние два года.

Он спасал людей из-под лавины, но сам выбраться не смог

Во время спасения людей, оставшихся под лавиной на горном участке трассы Душанбе - Худжанд – Чанак, в январе 2017 года героически погиб 24-летний старшина милиции из Варзобского района Саюмарс Гулмадов.

Вечером 28 января Саюмарс вместе с коллегами - Лоиком Файзали и Алишером Рахимзода нес службу возле туннеля «Истиклол». Погода в тот вечер выдалась ненастной, шел снег вперемешку с дождем. К ним обратились водители и рассказали, что со стороны Майхуры сошла лавина, многие люди попали в беду. Саюмарс вместе с Лоиком отправились к месту происшествия. Прибыв туда, молодые милиционеры сразу бросились на помощь пострадавшим, не жалея себя.Они быстро организовали помощь, собрали водителей и пассажиров, вместе с ними начали вытаскивать из-под снега застрявших людей.

Лавина на трассе Худжанд - Чанак, архивное фото

По словам очевидцев, милиционеры чувствовали, что может сойти еще лавина, и поэтому торопили людей, чтобы те ушли в галерею. Однако водитель «Опеля», человек пожилого возраста, попросил милиционеров вывести его автомобиль в безопасное место. Саюмарс сказал старику: «Оставь машину, сам спасайся, сейчас может еще раз сойти лавина», но старик не унимался, жалея машину.

Ребята, может быть, думали, что успеют к этому времени оттолкнуть машину в безопасную часть трассы. Однако лавина понеслась вниз и в мгновение ока накрыла группу – под завалом оказалось несколько машин, в том числе и снегоуборочная техника, пассажиры, водители и милиционеры. Всех снесло с дороги вниз. Сослуживцы, узнав о случившимся начали звонить, но их телефоны упорно молчали.

Позже нашли Лоика, который далеко внизу старался выкарабкаться из-под снега. Он, оказывается, упал в речку. Коллеги с большим трудом вытащили его. А Саюмарса искали два дня, и только 31 января оперативная бригада КЧС нашла безжизненное тело парня.

Указом президента Таджикистана за мужество и героизм, проявленный при оказании помощи пострадавшим от стихии, старшина милиции отдела МВД Варзобского района Саюмарс Гулмадов посмертно награжден медалью «Джасорат» (Отвага).

Милиционеры спасли женщину от суицида

9 июля примерно в 2 часа ночи 33-летняя женщина - мать троих детей - пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с моста в реку Душанбинка.

Жительница Варзоба спрыгнула с моста в реку вблизи столичного рынка «Султони Кабир». Патрулировавшие данный район сержант и солдаты спасли женщину от суицида, вытащив ее из воды.

Спасителями оказались сержант патрульно-постовой службы УМВД Таджикистана по городу Душанбе Далерджон Неъматуллоев и солдаты войсковой части 5453 управления внутренних войск МВД республики Саъди Мирзошоев и Насим Шерхонов.

В Вахдате милиционеры спасли девочку, которая пыталась совершить самоубийство

Утром 30 мая 2018 года двое милиционеров – сотрудники ОМВД города Вахдата спасли юную девочку, которая намеревалась совершить самоубийство.

Девочка-подросток, жительница города Вахдата в возрасте 12-14 лет бросилась с моста в реку Кофарнихон с суицидальной целью.

Данный поступок девочки заметили сотрудники местного ОМВД – старший прапорщик милиции Голибшо Саидов и старший сержант милиции Махмади Мусоев

Старший прапорщик милиции Голибшо Саидов и старший сержант милиции Махмади Мусоев

Милиционеры, не раздумывая, бросились в бурлящую реку и вытащили девочку, которая уже была в бессознательном состоянии. Сотрудники милиции доставили ее в больницу, где девочке была оказана необходимая медицинская помощь.

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