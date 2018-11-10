23-летний таджикистанец Даниэль Рустамов прошел в очередной тур российского музыкального телепроекта "Голос-7". На "слепых" прослушиваниях он исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor и покорил жюри конкурса.

Он выступил на телепроекте 9 ноября. К Даниелю Рустамову повернулись Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Однако он выбрал в наставницы Ани Лорак.

"Она классная! Мы с ней поладим", - поделился впечатлениями Даниэль после выступления.

Перед выступлением он коротко рассказал Первому каналу о себе: "Я родился в семье пастора. Я участвовал в церковной жизни, пел в церковном хоре. Я учусь эстрадно-джазовому вокалу в институте культуры. Я поспорил с подругой: если я не попаду в "Голос", то я должен буду приехать в Таджикистан и устроить пир, а если я пройду, то она будет угощать всякими вкусняшками".

Песня Versace On The Floor, которую выбрал Даниэль, вошла в третий альбом Марса 24K Magic 2016 года. В 2017 году ремикс на песню выпустил Дэвид Гетта. В клипе на песню снялась актриса и певица Зендая. В шоу «Голос» ранее эту песню исполнял Михаил Гришунов.

Ранее Даниэль Рустамов. который сейчас живет и учится в Москве, принимал участие в музыкальном шоу Икс-фактор на Украине.

Шоу «Голос» состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек. Во втором этапе между членами разных команд проводятся попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.