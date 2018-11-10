В Душанбе в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси сегодня пройдет фестиваль плова "Оши палав", на котором будет приготовлен самый большой казан плова.

Решение о проведении фестиваля подписал председатель города Душанбе Рустам Эмомали.

По данным пресс-службы столичной мэрии, для приготовления плова использована одна тонна риса и 800 кг мяса.

Несколько поваров-ошпазов уже с часу ночи принялись готовить плов в огромном казане, установленном в центре парка.

Открытие фестиваля плова состоится в 10 часов утра в парке Фирдавси (бывший парк Дружбы народов).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus