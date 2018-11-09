Она простая русская девушка, он простой таджикский парень. Они родились в разных городах большой страны, но встретились в республике Таджикистан, полюбили и остались вместе до старости. Это истории пяти интернациональных семей, истории о том, как нужно любить и ценить друг друга.

Кариджан и Лида

Они живут на одной из тихих улочек Худжанда. Ветеран войны 94-летний Каримджан, и его 90-летняя жена Лида. Вместе они почти 70 лет. Живут дружно на радость родственникам, детям и соседям.

Известие о начале Великой отечественной войны они встретили, проживая в разных городах Советского Союза. Он в Ленинабаде, она в Астрахани.

Почти одновременно эшелон увозил их в разные концы Советского союза. Её на восток, а его на Запад. Совсем юных девчонок мобилизовали на работу в Новосибирск. Родители, что могли, собрали на дорогу 14-летней Лиде. От Астрахани до Новосибирска сегодня можно доехать за двое суток, а тогда в 1941 году, эшелон добирался почти два месяца, пропуская на Запад военные эшелоны, поезда с детьми останавливались на каждой станции и полустанке. На заводе в Новосибирске, дети заменили ушедших на фронт рабочих. На токарных больших станках точили снаряды, выпускали пушки, а Каримджан, пройдя ускоренную подготовку, попал в действующую Армию. О его ратных подвигах говорят награды.

После войны молодого офицера направили на работу в военный комиссариат Ганчи (ныне Деваштич). Сюда в горную местность после окончания войны приехал Лидин зять, офицер, вместе с семьей и Лидой. Здесь и произошло знакомство боевого офицера, с простой симпатичной русской девушкой. Молодые полюбили друг друга.

- У нас была очень скромная свадьба, на которую собрался малочисленный состав военкомата, - вспоминает Каримджан-ако. - Руководство выделило нам небольшую комнатку. Уже потом мы переехали в новый район Ленинабадской области, в поселок Янтак Матчинского района. Здесь я проходил службу в должности военкома.

Супруга Лида занималась детьми и работала. А вскоре семья переехала в Ленинабад, и поселилась в родительском доме Каримджана на ул. Джура Закирова.

На этой улице прошло его детство. Отсюда в суровые годы войны уходил на фронт, сюда приходили его весточки с полей сражений. После демобилизации Каримджан работал на мебельной фабрике, в отдела кадров. А его супруга, в одном из городских ателье по пошиву одежды.

Дети выросли, обзавелись семьями. Рустамджон выбрал спортивную стезю, окончил факультет физвоспитания Ленинабадского государственного пединститута им. С.М. Кирова, выполнив норматив мастер спорта СССР. Неоднократно побеждал на различных чемпионатах и турнирах. За плодотворную работу по подготовке спортсменов высокого класса, ему присвоено звание «заслуженный тренер Таджикской ССР». Сейчас Рустам Ахмедов проживает с семьей в одном из российских городов. Внук Каримджана-ако Вадим тоже спортсмен, пошел по стопам своего отца, он мастер спорта по настольному теннису, старший тренер России по теннису среди юношей.

Так и живут Каримджан-амак, и его жена тетя Лида. Они всегда рады гостям, и несмотря на свой преклонный возраст, очень энергичны и гостеприимны.

- Сегодня часто можно услышать о том, что молодые семьи распадаются, не прожив и одного года после свадьбы, - говорит тетя Лида. - Наверное, причина в воспитании сегодняшней молодежи, которая боится трудностей и проблем. В жизни бывают и радости, и трудности и их надо переносить вместе, мужу и жене, и идти по жизни взявшись за руки.

Вахид и Мария

Знакомство другой супружеской пары, произошло задолго до начала Великой Отечественной Войны. Русская девушка Мария приехала в Ленинабад в числе 25 тысячников молодых специалистов, для подъема народного хозяйства в Северном Таджикистане. Здесь и познакомилась с таджикским парнем Вахидом. Молодой человек был старше своей знакомой, занимался спортом, играл в футбол, баскетбол, работал преподавателем в одной из школ города.

Молодые поженились, появились дети. Русской жене было всё незнакомо в доме мужа, быт, язык, необычная одежда. Родственники мужа приняли её в свою семью. В небольшом дворе по ул. Войкова, жили четыре семьи, два брата с семьями, овдовевший отец, и Вахид с русской женой. Жена Мария работала на городской почте, Вахид преподавал в школе. Отец Вахида предоставил молодой семье своё добротное жильё, а сам перешел жить в более скромную глинобитную кибитку. После того, как русская сноха родила внука, отец сказал сыну – «Абдувахид ты привел в наш дом русскую сноху. Она единственная в нашем переулке, не обижай её, не делай так, чтобы мне было стыдно перед соседями. Одевай её лучше всех».

Война нарушила мирный ход жизни республики. В числе первых Абдувахида призвали в горвоенкомат, в районе нынешнего Ботанического сада новобранцы прошли ускоренную военную подготовку, и через два месяца отправились на фронт, а Мария осталась жить в доме мужа. Её родители находились в оккупации в Краснодаре.

Через несколько месяцев русская жена родила третьего сына. Приходилось работать и воспитывать детей. Закон в военное время был строг, на работу нельзя было опаздывать, могли посадить за саботаж. Детей определила в детсад, после работы бежала за детишками, топила остывшую печь, готовила еду, грела воду, стирала бельё.

Сегодняшняя молодёжь не знает, что значит таскать воду из хауза. В каждой махалле был хауз, который пополнялся водой из арыка. В хаузе водились головастики, лягушки, гамбузики и иная живность. Такую воду можно было пить, только прокипятив её. Воду таскали вёдрами иногда на расстоянии 100-150 метров, и семьи не распадались, а трудности преодолевали вместе, не расходились и жили мирно и дружно.

После войны жизнь наладилась, появился свет в домах, а затем и газ. Абдувахид и Мария вместе прожили 60 лет. Вырастили пятерых детей, а затем и внуков.

Иномджон и Абдусалом

У другой супружеской пары жена воевала, а муж оставался в тылу. Иномджон служила в бомбардировочной авиации. Не раз её самолет сбивали, она получала ранения и награды. Она таджичка, муж Абдусалом узбек.

В последний день войны 9 мая в Берлине, Иномджон получила тяжелое ранение. Два месяца лечилась в Берлине, ещё два в Москве, после долечивалась в Ленинабаде. Опираясь на костыли, поехала учиться в столицу Таджикистана - Сталинабад. После учебы работала в органах прокуратуры и юстиции. Вместе они вырастили детей и внуков.

Убайдулло и Ольга

А о следующей семье разговор отдельный. Ольга и Убайдулло познакомились в одном из институтов Украины. Черноволосый красавец таджик, и красивая украинка блондинка Ольга. Студенты полюбили друг друга, поженились. После окончания вуза, приехали на родину Убайдулло в Таджикистан. Появились дети.

Молодые специалисты работали врачами, а потом пришла война. Убайдулло, как врача призвали в армию. Ольга переживала, ночами не спала. Муж слал короткие весточки «жив, здоров». А потом пришла похоронка: «Ваш муж погиб смертью героя». Но надо было такому случиться, Убайдулло вернулся домой живой, и невредимый.

Он остался военным врачом, и работал им, когда в Таджикистане началась гражданская война, и тогда снова в дом Ольги постучалась беда, сообщение о смерти мужа. Прислали и тело, а после похорон, через четыре дня он вернулся домой живой и невредимый…

Додобек и Прасковья

Они поженились сразу после окончания войны. Жили в кибитке по ул. Войкова. Что значит жить в кибитке? Сегодня и представить это трудно. Глинобитные и не отштукатуренные стены, земляной пол, не плотно закрывающаяся дверь, маленькое окошко. На стене керосиновая лампа, отопление печное или сандали. Спать приходилось на полу.

А как гладили бельё? В чугунный пятикилограммовый утюг засыпали горящие угли, утюг нагревался, и люди гладили бельё. Света не было. С наступлением темноты поджигали фитиль, и он тускло освещал комнату, где проживала семья.

Прасковья работала контролером в кинотеатре, который назывался именем известного советского писателя Островского. Работала допоздна, домой возвращалась по темным, неосвещенным переулкам. С мужем Дадобеком жили дружно. Мама Дадобека Биотун, помогала Прасковье как могла, ведь у Дадобека и Прасковьи росло семеро детей.

Позже, как многодетной семье государство выделило Дадобеку, и его супруге, благоустроенную пятикомнатную квартиру. Жить стало легче.

Старожилы города помнят эту скромную русскую женщину, которая пускала нас пацанов, в кинотеатр Островского бесплатно на балкон.

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