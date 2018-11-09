Несмотря на то, что город у нас маленький, и холодные месяца практически уходит в спячку, найти что-то интересное в Душанбе, чтобы скоротать вечер – можно. Мы пообщались с душанбинцами, и узнали у них, куда стоит сходить этой осенью в столице.

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Глинтвейн, настольные игры и даже стендап комики

«Одно из моих любимых мест в городе – бар The Place, который находится напротив "Кохи Борбад". Там по-домашнему уютная атмосфера, небольшой зал, приятная музыка. Но самое главное здесь всегда происходят события, которые, пожалуй, не встретить ни в одном другом баре города. Это квизы, чемпионаты по настольным играм, и даже выступления стэндап комиков. Ещё тут вкусно, много выпивки и классный персонал».

Советует Баха Назирбаев, диджей

Живая фортепианная музыка вечером, и кофе

«Каждый вечер с 19:00 до 21:30 в чайхоне "Машрабия" на первом этаже гостиницы "Серена", начинает играть пианист. Там очень уютно, можно сесть с чашкой кофе и наслаждаться музыкой. Пианист играет классическую музыку, играет музыку из знаменитых фильмов. Приятная атмосфера. Я очень люблю это место и часто там бываю. Ещё очень люблю кафе Pie-Pie, там вкусно и тоже уютно, «Шоколадницу», которая рядом с ЦУМом и The place. А ещё можно сходить на «квартирник».

Советует Марифат Давлатова, художница

"Машрабия" в Dushanbe Serena Hotel booking.com

Джаз и общение

«Однозначно в «Бактрию» - там уютно, горячий кофе, музыка и тёплое общение. Каждую субботу в 19:00 там проходят «квартирники» - собирается публика, приходят музыканты, которые играют самую разную музыку, джаз, этническую музыку. После исполнения ребятам можно задавать вопросы, можно обсудить определённую тему, или просто поболтать. Нет определённого времени, когда заканчиваются такие встречи, люди расходятся, после того, как вдоволь пообщаются друг с другом».

Советует Искандар Усмонов, режиссёр

Горячая пицца, усыпанная сыром и кофе

«Я очень люблю кафе Tapioca, там европейская обстановка, всегда музыка вдохновляющая, никак у всех. Сейчас там утеплили веранду, пахнет кофе, очень уютно, вкусная пицца от Фабио (шеф-повар, - ред.), усыпанная сыром».

Советует Элина Багдасарова, стилист

со страницы Tapioca в ФБ

Танцы, караоке и дом

«Можно никуда в такие промозглые вечера не ходить, а устроить вечеринку дома. Поздней осенью мы всегда устраиваем тематические вечера с разными «вкусняшками» у себя дома. Музыка, танцы, караоке, логические игры. Для детей, это большое удовольствие, они готовятся заранее. Мы украшаем квартиру, продумываем программу на вечер, готовим ужин. Например, недавно у нас был домашний Хэллоуин, тыквы, свечи, летучие мыши, костюмы, игры соответствующие. Ещё обязательно показ моды, наши дети готовятся к нему особенно тщательно, а потом дефилируют по импровизированному подиуму. И в конце, караоке».

Советует Наргис Касымова, телеведущая

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