АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- В столичном парке Фирдавси состоится Фестиваль плова, на котором будет приготовлен самый большой в истории страны плов - из одной тонны риса.

- В Таджикском государственном театре оперы и балета имени Айни состоится премьера балета Адана «Корсар». Начало в 17.00.

- Культурный Центр “Бактрия” приглашает на показ художественного фильма «Пустой дом» (Южная Корея, Япония), в 14:00. Вход свободный.

- В Бухаресте продолжится чемпионат мира по самбо среди взрослых, в котором примут участие 8 таджикских спортсменов. Турнир завершится 12 ноября.

- В Ташкенте состоится турнир по дзюдо серии Гран-при с призовым фондом 100 тысяч долларов. В нем принимают участие 10 таджикских дзюдоистов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 НОЯБРЯ

День работников милиции

1935 – Состоялся первый съезд молодых женщин Таджикистана.

1935 – Организована Памирская биологическая станция при Академии наук Таджикской ССР.

1961 – Город Сталинабад переименован в Душанбе.

2013 – В результате землетрясения в Вахдате разрушено полностью 118 домов, 259 домов частично, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 НОЯБРЯ

1923 – родился российский иранист Юрий Рубинчик.

1925 – родился профессор Махмадали Хамроев.

1935 – 1999 – родился доктор филологических наук Аълохон Афсахзод.

1939 – родилась российская поэтесса, переводчица с таджикского Татьяна Кузовлева.

1940 – 1990 года – родился таджикоязычный поэт Узбекистана Джонибек Кувноков.

1945 – родился академик, доктор химических наук Ульмас Мирсаидов.

1955 – родился заслуженный артист Таджикистана Джумъахон Сафаров.

1959 – родился доктор исторических наук Абдулхаким Розикзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 НОЯБРЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах дождь (выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -1+4, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами дождь (ночью мокрый снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.