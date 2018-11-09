Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали сегодня, 9 ноября,  заложили камни в фундаменты семи новых школ, которые  будут построены во всех четырех районах столицы.

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