Во всех регионах Таджикистана 17 ноября пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к запуску первого из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС. Агрегат будет сдан в эксплуатацию днем ранее.

Церемония сдачи в эксплуатацию первого агрегата состоится 16 ноября при участии президента республики Эмомали Рахмона. Об этом сообщил сегодня, 9 ноября, на брифинге в Душанбе помощник президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

По его словам, на церемонию приглашены представители сопредельных государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран, прессы, в том числе около 30 ведущих иностранных СМИ.

Рахмонзода отметил, что все работы по вводу в строй первого агрегата Рогунской ГЭС протекают в настоящее время в соответствии с планом, турбина на данный момент работает в тестовом режиме.

Он подчеркнул, что аккредитованные для освещения церемонии запуска журналисты поедут в город Рогун уже 14 ноября, чтобы полностью ознакомиться с ходом строящихся там объектов и поговорить со строителями.

До запуска Рогуна осталось 7 дней фото с сайта ОАО "Рогунская ГЭС"

Помощник президента отметил, что 17 ноября при участии Эмомали Рахмона в столице состоится торжественное мероприятие, приуроченное к запуску первого агрегата Рогуна. Такие же мероприятия, по его словам, будут организованы по всей республике.

Журналистов помощник президента призвал не политизировать данное событие, и не напоминать о трудностях, с которыми Таджикистан сталкивался в ходе достройки Рогуна в прошлом.

Что собой представляет Рогун?

Достройка Рогунской ГЭС началась в 2008 году. С осени 2016 года этим занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Строительные работы на Рогуне ведутся под личным контролем главы государства, который, по словам его помощника, посещает строительную площадку 2-3 раза в год.

Ожидается, что на начальной стадии после пуска мощность первого агрегата (№6) станции будет составлять 100 МВт. Проектная его мощность - 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5. Намечается данное событие в апреле будущего года.

В целом на Рогунской ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждого из которых составляет 600 МВт. Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

В настоящее время наиболее крупной ГЭС региона является Нурекская ГЭС с установленной мощностью 2700 МВт.

Самой большой в мировом масштабе ГЭС на данный момент считается станция «Три ущелья» (установленная мощность 22 500 МВт), расположенная на реке Янцзы в Китае.

Самая высокая в мире земляная насыпная плотина

В настоящее время продолжается возведение земляной насыпной плотины Рогунской ГЭС, высота которой составит 335 метров. Самая высокая в мире плотиной подобного рода на данный момент находится тоже в Таджикистане – плотина Нурекской ГЭС, ее высота - 300 метров.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.

Плотина первой очереди рассчитана на установку первых двух агрегатов.

Финансирование

В течение этого года на возведение объектов Рогунской ГЭС направлено примерно 5,7 миллиардов сомони. Это, в основном, средства, привлеченные за счет продажи гособлигаций (евробондов) на международных рынках, а также бюджетное финансирование.

В прошлом году за счет всех источников финансирования на достройку Рогуна было израсходовано 4 миллиарда 700 миллионов сомони.

Дальнейшее строительство Рогунской ГЭС, по данным Минфина, требует дополнительных финансовых ресурсов в размере около $4 млрд.

Сейчас финансовое ведомство ведет переговоры с международными финансовыми институтами по поводу привлечения льготных кредитов. Также рассматриваются другие варианты привлечения необходимых средств.

Не исключается также очередной выпуск евробондов с последующим их размещением на международных рынках.

Параллельно с привлеченными зарубежными финансовыми ресурсами на возведение станции направляются также средства из госбюджета.

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