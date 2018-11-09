Новый шеф-повар Focaccia Grill Али Норовзи расскажет о своем трепетном отношении к выбору продуктов и поделится рецептом приготовления аппетитных бараньих ребрышек на гриле.

Не так давно у профессиональной команды ресторана Focaccia Grill появился новый шеф-повар – Али Норовзи, наработавший огромный опыт, сотрудничая со многими известными шефами и во многих успешных проектах.

Главный ресторан Hyatt Regency Dushanbe по-прежнему специализируется на средиземноморской и мировой кухне, но с приходом нового шефа любимые фирменные блюда гости увидят в совершенно новом авторском исполнении. Особо впечатляет подход нового шеф-повара к отбору продуктов. Каждое утро он лично отправляется на рынок в поиске самых свежих овощей, фруктов и мяса для своих горячих блюд, закусок и десертов, чтобы подарить гостям максимум свежести, вкуса и пользы. Отправляясь на базар, Али собственноручно отбирает каждый ингредиент для своих кулинарных шедевров – словно художник, который подбирает краски на палитре при создании картины. По его мнению, продукты, выращенные на таджикской земле, наполнены непередаваемым вкусом и соответствуют самым высоким мировым стандартам.

О том, каков итог столь гастрономических амбиций, можете узнать из нашего видео. Али Норовзи расскажет о том, как он готовит сочные бараньи ребрышки на гриле.

Забронировать столик в Focaccia Grill можно по номеру +992-48-702-12-34. А с дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.hyatt.com

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