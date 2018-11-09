В городе Таузанд-Оукс в Калифорнии открыли стрельбу в баре. Это произошло в ночь на 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill — танцевальном клубе для поклонников кантри.

В это время там проходила еженедельная студенческая вечеринка, и внутри были несколько сотен человек. Преступник произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки, сообщает CNN.

Преступник застрелил 12 человек. Пока власти раскрыли информацию только об одном из них: это заместитель шерифа. Он приехал в бар через несколько минут после начала стрельбы и получил ранения, как только вошел в помещение; позже он умер в больнице. Помимо погибших, еще около десятка человек были ранены. Все они доставлены в больницы.

Фото CNN

Тело убийцы обнаружили внутри бара. Пока неясно, покончил он с собой или был застрелен полицейскими. Преступника звали Иэн Дэвид Лонг.

Как сообщили представители полиции, стрелявшему было 28 лет, он был ветераном корпуса морской пехоты. Мотивы его действий пока также неясны. По словам очевидцев, преступник начал стрелять, как только вошел в помещение — одними из первых его жертв стали охранник на входе и кассир.

Таузанд-Оукс считается очень безопасным городом. Он находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса. Как напомнил мэр города, Таузанд-Оукс многие годы занимает первые места национальных рейтингов по наименьшему количеству преступлений на душу населения. «Реальность такова, что подобные преступления могут произойти в любое время в любом месте, даже в районах, которые считаются максимально безопасными», — сказал мэр.

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