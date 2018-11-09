В начале этого года в Ташкенте началось проектирование новой Кольцевой линии метрополитена с 35 станциями. Одну из станций в направлении Сергилийского района решили назвать именем известного таджикского поэта, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде.

Отмечалось, что в эксплуатацию она будет сдана уже в 2019 году. А пока мы решили просто узнать у местных жителей, что именно они знают о Мирзо Турсунзаде. Оказалось, не все в курсе, кто он. Да и о том, что станцию хотят назвать его именем, мало кто знает.

О литераторе в интервью нам рассказал народный поэт Таджикистана Абдулхамид Самад, который выразил надежду, что узбекская молодежь с появлением новой станции в Ташкенте начнут интересоваться личностью Турсунзаде, чье имя знали не только на территории СССР, но и во всем мире.

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