17 лет назад некоторые страны СНГ впервые отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто причастен к Клубу Весёлых и Находчивых. С тех пор его отмечают ежегодно. Давайте вспомним, с чего все начиналось в Таджикистане и чем закончилось.

КВН в Таджикистане появился одновременно с возникновением КВН как явления в СССР. И, по словам активиста таджикского Клуба Веселых и Находчивых Михаила Петрушкова, в отличие от КВН в других республиках, у нас он не прекращал свое существование ни на один день.

В 70-80-е годы пальму первенства между собой делили три кита таджикского КВН – команды Таджикского Государственного университета, Таджикского педагогического университета и Таджикского медицинского института. Основной костяк сборной страны составляли участники этих команд.

«Первым делом был КВН, а девочки потом»

Один из активных игроков душанбинской Лиги КВН 1998-2001 годов Грант Газарян вспоминает, что в столице в то время было аж две Лиги и еще одна в северной столице, куда они ездили раз в год на летний фестиваль КВН.

- Это было очень престижно. Считалось, что если ты член команды КВН, то уже звезда и владеешь сердцами всех женщин. Тогда все стремились в команду, даже если не умели шутить. Они говорили, что согласны даже не выходить на сцену. Им было достаточно просто быть частью команды, - вспоминает Грант. – Мы даже девочек старались не брать – отвлекали они. Первым делом был КВН, а девочки потом.

Грант попал в КВН случайно. По его словам, тогда, если парень удачно пошутил в компании, кто-то мог рассказать об этом в другой компании, и уже через несколько дней тебя приглашали играть в КВН. Так собирались целые команды.

- КВН пользовался бешеным интересом потому, что кроме него других развлечений толком и не было. Интернет был для нас далеким и недоступным; только у единиц был к нему доступ по всему городу. И тот юмор, которым мы сегодня пресыщены, мы не могли «слизать» из социальных сетей, сайта anekdot.ru или юмористического шоу по ТВ. У нас показывало всего несколько каналов, а из развлекательных программ были только «Аншлаг» да «Кривое Зеркало». Поэтому в наше время если ты шутил, то должен был сам придумывать свои шутки. И придумывали мы их в стенах университета, в пустых аудиториях. Наверно по этой причине такой юмор «цеплял».

Грант вспоминает, что ту атмосферу, когда собирались команды всех вузов страны, тучи болельщиков, сложно описать, это нужно прочувствовать. Не удивительно, что развлечение под название КВН объединило практически всю прогрессивную молодежь Таджикистана.

Как обстоят дела сейчас?

Состав последней сборной Таджикистана по КВН рассыпалась на части больше года назад после того, как на руководителя команды КВН Хайрулло Мирсаидова завели уголовное дело и заключили под арест. Сборная команда под его руководством становилась финалистом Центральной Лиги Москвы и Подмосковья (2015 год), и чемпионом в Региональной Лиге КВН Ала-Тоо (Бишкек, 2016). Капитан теперь уже несуществующей сборной команды КВН Джамшед Исмоилзода ранее сообщал «АП» о том, что члены команды опустили руки после постоянных допросов и вызовов в прокуратуру, а также несправедливо вынесенного приговора.

- Это вконец убило все желание дальше заниматься КВН, - сказал Джамшед.

Хотя планы у ребят были большими - возродить Лигу КВН в Душанбе, создавать юмористические программы, стендапы, открытые микрофоны.

На сегодняшний день индустрия юмора развивается только в Худжанде. Там есть полноценная Лига КВН, которая вот уже 20 лет функционирует без перерывов, и даже школьная Лига КВН, в которой играют несколько сотен школ на севере страны.

Михаил Петрушков считает, что зря мы так халатно относимся к КВН в стране:

- Масляков и КВН - это мощнейший канал формирования позитивного имиджа страны. И в таджикском КВН есть достойные люди, которые знают, как выводить команды на международный уровень. Проблема только в одном: КВН из студенческой игры с необходимостью серьезного финансирования давно превратился в серьезный шоу-бизнес, где есть свои законы и где крутятся очень серьезные средства. И Таджикистану, если он хочет крутой пиар и попадание в топ КВН команд, нужно пригласить таких специалистов, как Бахтиер Касымов, который организовывал и руководил долгие годы Клубом Веселых и Находчивых в Согде, найти и вырастить таких звезд КВН, как Самик (Саломатшо Мазабшоев). Ну и, конечно, обеспечить солидное финансирование, - заключил Михаил.

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