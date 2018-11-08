В минувшую пятницу, 3 ноября в гостинице «Душанбе Серена» прошло второе в истории Душанбе официальное мероприятие под эгидой всемирно известной платформы «TED Talks». Тема конференции была обозначена как «Смелые Инновации».

После долгой паузы в 5 лет (первое мероприятие TEDx прошло в Душанбе в 2012 году), организаторы «перезапустили» проект в новом формате - «TEDx Salon Event», который существенно отличается от стандартного формата TED Talks. Организаторы уже второго мероприятия под брендом «TED» в Таджикистане рассказали о том, как зарождалась идея, и какими оказались итоги конференции.

Как всё начиналось?

Парвиз Джамалов, тим-лидер и организатор TEDxDushanbe

- Парвиз, что такое TED, и что такое TEDx?

- Я бы сказал так, в мире неполитических форумов и конференций TED по праву уже много лет удерживает такие же позиции, как например, McDonalds в мире фаст-фуда или Facebook в мире социальных сетей. В разное время спикерами TED конференций выступали Лари Пейдж и Сергей Брин, Илон Маск, Стив Джобс, Билл Гейтс, Мишель Обама, Билл Клинтон и многие другие.

Буквальная расшифровка аббревиатуры «TED» - это сумма заглавных букв трёх слов: Тechnology (технология), Entertainment (развлечения) и Design (дизайн). Именно представители этих трех сфер человеческой жизнедеятельности положили начало «TED Talks» в 1984 году. С того времени сфера интересов площадки TED значительно расширилась, что повлекло за собой глобализацию и международное признание обсуждаемых на TED идей. Под лозунгом: «Идеи, достойные распространения», конференции TED создали уникальную смесь из видео обращений и прямых выступлений спикеров - представителей науки, культуры, бизнеса и многих других секторов общества.

Сумасшедшая мировая популярность TED talks привела к тому, что создатели TED решили предоставить возможность распространять TED идеи по всему миру, разрешив проводить мероприятия под своим брендом активистам из разных уголков планеты самостоятельно. Таким образом, создатели TED как-бы внедрили модель франчайзинга своего бренда, обусловив это маленьким знаком «икс», который каждый независимый организатор в любой стране мира обязуется добавлять к трем брендовым буквам «TED». В итоге, «х» в аббревиатуре «TEDx» означает «самостоятельно организованное TED мероприятие».

Тем не менее, стоит отметить, что команда TED, как и любой другой владелец популярного бренда очень скрупулезно относится к предоставлению своего франчайзинга. Для проведения официального самостоятельного мероприятия под эгидой TED необходимо приобрести специальную лицензию. На данный момент, для Таджикистана лицензию удалось получить только нашей команде, хотя, я уверен, что попыток было немало.

- Какие идеи обсуждают на TEDx?

- Мы никогда не касаемся вопросов политики или религии, и не используем платформу TED для пропаганды каких-либо взглядов. Мы не проводили конференцию ради материальной выгоды, или собственного признания. Мы делали это, потому что нас волнует будущее нашего общества и страны в целом. Мы верим, что мир можно изменить в лучшую сторону посредством блестящих идей, и достойных распространения.

В 2012 году нам посчастливилось организовать первое официальное мероприятие под эгидой TED в Таджикистане – «TEDxDushanbe». Наша конференция произвела настоящий фурор среди тогда еще не искушенной таджикской аудитории, подарив ей 18 безупречно отчеканенных выступлений местных представителей широкого круга деятельности, от ведущих предпринимателей и экспертов, до ученых и творческих личностей. После нашего первого мероприятия «TEDxDushanbe» наступила долгая пятилетняя пауза, во время которой мы полностью были поглощены карьерным развитием, и реализовывали другие различные социальные проекты.

Как появилась инициатива?

Рухшона Нурзуллоева, организатор TEDxDushanbe

- Рухшона, что означает название «TEDxFSCJ», и почему была выбрана тема «Смелые Инновации»?

- Можно я начну с предыстории? Я - поборник гендерного равенства принимаю участие в различных социальных проектах, направленных на искоренения гендерной дискриминации. В июле месяце этого года мне удалось посетить лекцию профессора государственного колледжа Флориды в Джексонвиле - Лордес Норман МакКей, которая приехала со специальным визитом из США в Таджикистан. На её лекции я была воодушевлена её идеями по обучению девушек – подростков точным наукам из области «STEM» (Science, Technology, Engineering, Math). Особенно меня поразил инновационный подход профессоров колледжа к изучению сложных, на первый взгляд, наук. В ходе её лекции выяснилось, что профессор МакКей, также является одним из организаторов мероприятий TEDx в своем колледже. Признаюсь, перспектива сотрудничества уже стала вырисовываться в моих мыслях. Но, опередив нашу команду, при поддержке сотрудников посольства США, профессор встретилась с Парвизом для обсуждения совместного проведения очередного мероприятия в рамках «TEDx».

Итогом переговоров стало заключение джентельменского соглашения на проведение уникального эксперимента не только для Центральной Азии, но и для США. А именно проведение совместного мероприятия «TEDx» посредством телемоста, соединяющего Душанбе и Джексонвиль в прямом эфире. Судьбоносную роль при этом сыграло посольство США в Душанбе, согласившись предоставить спонсорскую поддержку. Так как команда организаторов из колледжа в Джексонвиле уже располагала лицензией на проведение серией мероприятий под брендом «TEDx», было решено объединить усилия и провести уникальную в своем роде конференцию под брендом «TEDxFSCJ», сокращенное от TEDx Florida State College Jacksonville (Государственный Колледж Флориды в Джексонвиле).

Наш выбор пал именно на тему инноваций, потому что эта тема является достаточно актуальной как в Душанбе, так и в Джексонвилле. Точную формулировку темы определил риторический вопрос: «Какое качество побуждает людей быть новаторами?». Ответ был очевиден – «смелость».

- Расскажите о спикерах.

- Выбор спикеров был одной из самых трудных задач, которая стояла перед нами. Признаюсь, что команда в Джексонвиле справилась с ней гораздо раньше нас, определив двух своих спикеров. Нам было труднее подобрать спикеров по одной простой причине – языковой фактор. Ввиду того, что формат мероприятий «TEDx» имеет очень строгие временные рамки, нам пришлось отказаться от мысли обеспечить синхронный перевод с английского для нашей аудитории.

Кроме того, каким бы качественным ни был бы перевод, он не смог бы передать весь дух и «изюминку» панельной дискуссии. Именно языковой фактор отсеял множество поистине достойных кандидатов и интересных личностей. Кроме этого, у нас были случаи, когда спикер отказывался выступить на нашем мероприятии из-за так-называемой «боязни сцены» - ведь на каждого спикера на нашем мероприятии были направлены две сотни глаз с обоих концов планеты. Помимо этого, при отборе спикеров учитывались такие критерии как ораторские способности, способность импровизации, нужный багаж знания и опыта, а главное – спикер должен быть примерным новатором в своей области.

В итоге, наш выбор остановился на трех личностях.

Абдулло Курбанов – основатель и руководитель банка «Алиф-Капитал», живой пример инновационного банкинга в Таджикистане и прекрасный оратор.

Насиба Мирпочоева – общественный деятель и социальный предприниматель, с большим опытом внедрения инновационного подхода при работе с уязвимыми слоями населения.

Абдурахмон Абдурашидов – яркий представитель нового поколения предпринимателей-технократов, основатель первой национальной CRM системы «Дуруд».

Наши коллеги и друзья из Флориды также выбрали очень солидных спикеров:

Калай Санкар – основатель академии робототехники «Шива Роботикс», новатор в области дополнительного школьного образования. Джейн Лэндон – старший Вице-Президент проекта Web.com, имеющая за спиной опыт работы на руководящих должностях в Министерстве финансов Нью-Йорка и в компании «Майкрософт».

Как это было?

Мухаммад Мирзоев, Организатор TEDxDushanbe

- Мухаммад, расскажите о формате вашей конференции, в чём отличие формата TEDxSalon от обычного?

- Формат TEDxSalon Event можно назвать экспериментальным. Он появился совсем недавно, но уже успел обрести большую популярность в мире. В отличие от стандартной конференции TEDx, формат TEDxSalon event является менее масштабным, как правило, количество участников не превышает 100 человек. В нашем случае, мы пригласили по 100 участников с каждой стороны, из Душанбе и Джексонвиля.

Стандартным лекциям и выступлениям в духе TED формат TEDxSalon предпочитает панельные дискуссии с участием нескольких спикеров. В отличие от стандартной конференции TEDx формат TEDxSalon event подразумевает живой диалог спикеров с аудиторией. Как известно, на стандартных мероприятиях TED спикеры выступают с речью или презентацией до 18 минут. При этом, роль аудитории сводится только к слушанию и аплодисментам. Но при формате TEDxSalon event, аудитория имеет право задавать вопросы спикерам, которым предоставляется до 3-х минут на ответ. В нашем случае, получился четырехсторонний диалог. Наши спикеры в прямом эфире дискутировали со спикерами из Флориды, и наоборот. Душанбинская аудитория задавала вопросы как нашим, так и американским спикерам.

- Расскажите о технических нюансах вашей конференции.

- Налаживание бесперебойного телемоста между двумя городами, разделенными тысячами километров, было самой трудной задачей нашей конференции. Следовало брать во внимание разницу во времени (у нас конференция началась в 18:00, а во Флориде – в 09:00 утра), работу операторов в обоих городах, прием и передачу качественного изображения и звука и многое другое. В общем, для наших техников это было настоящим вызовом, который они с честью приняли. При этом не могу не отметить бесценный вклад компании «T-cell», специалисты которой обеспечили максимально скоростное, бесперебойное интернет-подключение, которое позволило нам провести телемост в формате HD.

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