Более ста лет тому назад произошла Октябрьская революция, которая привела к созданию СССР. В Таджикистане это событие до сих пор оценивают по-разному.

7 ноября (25 октября по старому стилю – прим.ред.) 1917 года власть перешла к Советам. В годы существования Советского Союза, годовщина Октябрьской революции была общенациональным праздником, отмечалась широко, с парадами, салютами и массовыми гуляньями. С распадом СССР гулянья на 7 ноября прекратились, в эту дату перестали отмечать даже в России, а в некоторых постсоветских странах о революции стараются не вспоминать вообще, или вспоминают только с негативом. Таджикистан к 7 ноября тоже остался практически равнодушным и возможно – напрасно.

Например, таджикский политолог Рашид Гани Абдулло считает, что любые исторические крупные события нельзя игнорировать, их нужно переоценивать и переосмысливать.

"Проходит время, уходят одни государства, одна система уступает место другим. С приходом новой государственной системы, обычно, меняется и отношение к прежним историческим событиям", - говорит он.

По мнению эксперта, такая же ситуация сложилась и по отношению к Октябрьской революции 1917 года во многих постсоветских странах.

"Революция 1917 года оказала большое влияние на жизнь миллионов людей России, Кавказа, Средней Азии, изменив коренным образом их уклад жизни, культуру, традиции. Среди экспертов в Таджикистане отношение к этим переменам до сих пор остается неоднозначным, и это вполне объяснимо. Влияние Октябрьской революции на жизнь народов нашего региона, в том числе и таджиков, носит смешанный характер. Например, те, кто негативно относятся к этим событиям и их последствиям, говорят о репрессиях, о пагубном влиянии нового строя на нашу письменную наследственность вследствии отмены классической письменности. Но, а те, кто видит положительную роль Октябрьской революции, отмечают, в частности, развитие экономики в годы СССР, сравнительно эффективную систему здравоохранения, строительство городов", - объясняет эксперт.

По мнению Рашида Гани Абдулло, хотя Октябрьская революция произошла за тысячи километров от Центральной Азии и не отражала местные политические тенденции, она оказала очень глубокое влияние на жизнь региона.

"Советская власть оставила явный отпечаток на властных институтах и идентичности всех пяти постсоветских центральноазиатских стран. Даже сейчас мы видим, насколько в некоторых аспектах Октябрьская революция оказывают влияние на их независимость. Думаю, мы не должны игнорировать, не изучать события тех лет", - говорит эксперт.

Кстати, в соседнем Кыргызстане праздник 7 ноября был актуальным вплоть до прошлого года. В 2017 году парламент Кыргызстана одобрил постановление, которое трансформировало праздник советской эпохи в двухдневный праздник, названный Днями истории и памяти предков. Предыдущий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, тогда объяснил этот шаг необходимостью «объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года», известных в Кыргызстане как Уркун.

Восстание на территории нынешних Кыргызстана и Казахстана в 1916 году, вспыхнуло после указа российского императора о мобилизации на военно-тыловые работы во время Первой мировой войны «инородцев в возрасте от 19 до 43 лет». Многие кыргызы и казахи отказались подчиняться указу, что обернулось массовыми протестными выступлениями и гибелью несогласных.

После кыргызской инициативы вице-спикер государственной думы России Игорь Лебедев назвал её «недружелюбным шагом».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus