В исправительной колонии строгого режима номер №3/3 Согдийской области в ночь 8 ноября заключенные подняли бунт, который был подавлен милицейским спецназом. В результате, по последним данным, погибли 12 заключенных и 2 сотрудника тюрьмы, еще 8 сотрудников колонии находятся в больнице.

Также неизвестно, что это было - выяснение отношений между заключенными и сотрудниками тюрьмы, закончившееся бунтом или попытка побега.

По сообщениям жителей Худжанда, сегодня в городе усилены блокпосты на выездах из города, особенно в сторону Бободжонгафуровского района.

Официальных сообщений по данному инциденту пока нет.

Мы же пока решили вспомнить о нескольких побегах из колоний в Таджикистане, в частности, из вышеупомянутой колонии с 2008 года были совершены три попытки побега.

Два побега за шесть месяцев 2016

Вечером 24 ноября 2016 года 26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири совершил побег из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3. Он был задержан спустя два дня сотрудниками милиции на территории родного Исфаринского района и был осужден за побег: к своему основному сроку он получил еще пять лет лишения свободы.

Он был осужден в 2009 году Согдийским судом за разбой и приговорен к 14 годам лишения свободы.

В ночь на 17 июня 2016 года из этой же колонии пытались бежать заключенные Рамзуллохон Дадохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов. Они ранили ножом начальника отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамада Алимамадова, который скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку «Исламское государство».

Хабибджон Юсупов в октябре 2013 года был осужден за убийство сотрудника пункта обмена валюты на 20 лет, на такой же срок был осужден Рамзуллохон Додохонов в январе 2013 года за участие в боевых действиях в Вазиристане Пакистана. При попытке побега тогда был убит Мирзо Каюмов, который был осужден в декабре 2015 года на 14 лет за участие в боевых действиях в Ираке.

Побег двоих в 2008 году

В ночь на 1 июля в исправительно-трудовой колонии строгого режима в городе Худжанде Согдийской области был совершен побег заключенных. Двое осужденных, отбывавших большие сроки наказания, попытались перелезть через тюремное ограждение.

Тогда источники сообщили, что оба беглеца были замечены часовым, который сделал предупредительный выстрел, однако заключенные не среагировали на это, после чего последовал выстрел на поражение. В результате один из беглецов был смертельно ранен, а другому удалось бежать.

Сбежавший беглец Бахтиёр Баротов, который отбывал 20-летний срок за убийство, был заключен под стражу в июне 2005 года. Через 8 дней после побега его задержали в одном из жилых помещений в 8 микрорайоне города Худжанда. За побег приговором худжандского суда он приговорен к 21 году заключения.

Погибший беглец был гражданином России Расим Баширов, который с 2006 года отбывал 19-летний срок за членство в экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана».

Самый дерзкий побег в Таджикистане

22 августа 2010 года в 22 часа 10 минут группа преступников, содержащихся в следственном изоляторе ГКНБ РТ, напала на охранников и завладела оружием. В результате один из охранников был убит.

Примерно в 01 час 10 минут 23 августа указанная вооруженная группа, захватив определенное количество оружия и боеприпасов, освободили еще 22 заключенных и напали на пост СИЗО Минюста, убив ещё 4 охранников, переоделись в камуфляжную полевую форму и скрылись в неизвестном направлении.

Руководства ГКНБ тогда заявили, что побег был организован тремя заключенными, находившимися в СИЗО – 36-летним Иброхимом Насреддиновым, 37-летним Хикматом Азизовым и 37-летним уроженцем Дагестана России Магометом Ахмедовым.

Среди бежавших были 14 граждан Таджикистана и 11 иностранцев – граждан России, Афганистана и Узбекистана. В их числе, такие известные беглецы, как: брат осужденного на пожизненный срок экс-командующего Президентской гвардией Гаффора Мирзоева – Абдурасул, непосредственно один из организаторов «побега века», бывший узник Гуантанамо Иброхим Насреддинов.

А также двое ближайших родственников экс-главы МЧС Мирзо Зиёева - Азамшо и Джонибек Зиёевы, Зайдулло Азизов - брат известного полевого командира Объединенной таджикской оппозиции Негмата Азизова, который был убит во время спецоперации правительственных войск в 2009 году.

Сразу же после побега в Таджикистане был объявлен план «Перехват». По поручению президента был создан оперативный штаб под руководством министра внутренних дел Абдурахима Каххарова. Операция правоохранительных и силовых структур страны по поимке беглецов, продолжавшаяся более года, завершилась после задержания Аъзамшо Зиёева на Пянджском направлении 13 ноября 2011 года.

Экс-заместитель начальника следственного изолятора Сайдулло Бердыев и охранник этого же учреждения Сухроб Акбаров - надзирателями, по халатности которых заключенным удалось совершить побег - получили по 8,5 лет лишения свободы. Ещё один охранник СИЗО ГКНБ - Саидали Саидов - был приговорен к 2 годам тюремного заключения. За пренебрежение своими должностными обязанностями 5-летний срок получил также дежурный СИЗО Минюста Кобилджон Касиров.

Беглецы Ибрагим Насреддинов, Зайдулло Азизов, Толибшо Наимов и Сайисмон Худжаев были приговорены за совершение убийств, бандитизм, побег из СИЗО, хранение и передачу оружия и взрывчатых веществ, угон автомобиля и оказание сопротивления при задержании к пожизненному заключению с конфискацией имущества и содержанием в колонии строгого режима. Абдурасул Мирзоев, Магомед Ахмедов и Али Алиев приговорены к 30 годам лишения свободы также с конфискацией имущества.

Кроме того, судебные приговоры были вынесены и в отношении нескольких граждан, которые обвинялись в укрывательстве беглецов или недонесении об их местонахождении.

Побег с использованием автомашины начальника колонии

В 2015 году из исправительной колонии города Курган-тюбе был совершен побег с использованием автомашины начальника колонии.

Осуждённый, отбывающий 23-летнее наказание за убийство, украл у начальника колонии запасной ключ от автомашины и деньги. 4 июля 2015 он спрятался в багажнике автомашины начальника колонии, которая находилась на территории исправительного учреждения. Начальник выехал с территории колонии, и никто не проверил его машину. Уже будучи за пределами колонии, при первой же остановке, беглец вылез из багажника и отправился к своим родным в Вахдат.

Тогда в исправительной колонии до последнего не знали о побеге. По удивительной случайности в центре Вахдата заключенного заметил оперативный сотрудник местного ОМВД, который в свое время арестовал его за совершение убийства, и задержал его. Когда руководству колонии сообщили из ОМВД о задержанном беглеце, то там только развели руками, мол, у нас все спокойно, никто не совершал побег, и лишь потом спохватились. Беглеца вернули в исправительную колонию.

Побег из Яванской тюрьмы

В мае 2014 года заключенный исправительной колонии 3/13 (Яванская тюрьма), гражданин Ирана Мехди Камбари, был ранен при попытке побега. Камбари был осужденный в Таджикистане за незаконное пересечение границы на два года, пытался совершить побег. Сотрудники тюрьмы сделали предупредительные выстрелы, чтобы он остановился, однако заключенный этого не сделал, в результате чего был открыт огонь на поражение. Осужденный был ранен в ногу.

Побег в Вахдате

В 2013 году была предотвращена попытка побега из тюрьмы из Вахдатской колонии. Инцидент произошел в ночь на 13 апреля на территории исправительной колонии в Вахдате. Шодиев Изатулло, осужденный за кражу на 3 года лишения свободы, попытался совершить побег из колонии, однако был замечен тремя солдатами срочной службы, находящимися на посту в ту ночь.

Была поднята тревога, и после того, как заключенный проигнорировал предупреждение часового, был открыт огонь на поражение. Шодиев был ранен в ногу и госпитализирован в подведомственное медицинское учреждение.

Побег иностранцев из СИЗО Хорога

22 сентября 2008 года из следственного изолятора города Хорога совершили побег двое граждан Афганистана, осужденные за незаконное пересечение госграницы и незаконный оборот наркотиков. Граждане Афганистана - Даврон валади Парпишо и Курбонназар валади Имомназар - были отправлены под конвоем на строительство нового здания СИЗО Хорога на окраине города, откуда примерно в 16:00 совершили побег. К поиску беглецов ли привлечены усиленные группы из числа сотрудников правоохранительных структур области и пограничников. Однако, поиски результатов не дали. Тогда правоохранительные органы предполагали, что беглецам удалось пересечь государственную границу и скрыться на территории Афганистана.

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