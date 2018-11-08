«МегаФон Таджикистан» провёл необычную акцию: руководители регионального управления по Согдийской области временно оставили свои рабочие места и отправились в офисы обслуживания, чтобы лично пообщаться с абонентами.

В День клиента в офисе по проспекту Рудаки, 146 в городе Пенджикенте и на улице Гагарина, 147 «б» в Худжанде консультантов было вдвое больше обычного. Вместе с рядовыми сотрудниками обслуживанием клиентов занимались руководящие работники, в том числе глава регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов. Это дало возможность поговорить с абонентами «на передовой», лучше понять их потребности. А в отношении сервиса компания ставит очень высокую планку: любой визит в офис оператора должен приносить счастье клиенту.

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Для участия в акции свое рабочее место оставил и старший менеджер сектора по продажам и обслуживанию абонентов по Согдийской области Рахматджон Рахматов. Такие выезды, по его словам, позволяют при необходимости оперативно скорректировать работу не только по обслуживанию клиентов, но и по дальнейшему развитию сети. «После акции мы со всеми участниками обязательно обменяемся мнениями. Уже сейчас есть много идей, как улучшить взаимодействие с клиентами и между сотрудниками внутри компании. Будем делать всё, чтобы эти идеи претворить в жизнь и обеспечивать абонентам связь лучшего качества – и такой же сервис», – подчеркнул Рахматджон.

«Я считаю, что это хорошая практика – проводить подобные мероприятия на периодической основе, как минимум раз в полгода, чтобы получать обратную связь от абонентов. Так проще узнать, что им нравится, что их тревожит, и, соответственно, скорректировать свою работу в будущем. Мы всегда хотим быть, как говорится, на одной волне с нашими абонентами!» – подводит итог Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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