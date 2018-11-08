Проект компании Tcell в сфере образования - «Открытый Форум» существует уже 3 года. В ближайших планах компании – расширить проведение Форумов не только на Душанбе и Худжанд, но и на все регионы! Спикеры будут приезжать в региональные представительства Tcell по всему Таджикистану, чтобы обучить еще большее количество людей!

«Открытый форум» от Tcell – это уникальная площадка для обмена опытом и открытого диалога между спикером и аудиторией. Посещение Открытых Форумов от Tcell абсолютно бесплатно для всех желающих: от школьников старших классов, до профессионалов своего дела, стремящихся поделиться знаниями и опытом.

С июня 2015 года по настоящее время проведено уже более 50 Открытых Форумов. Спикерами на них становились эксперты в различных отраслях: телекоммуникации, финансы, бизнес, ораторское искусство и искусство презентаций, маркетинг и реклама, продажи, психология, лингвистика, фото- и видеоискусство, и это далеко не полный перечень.

В 2015 году, проект начинался как серия небольших встреч с выступлениями перед публикой самих сотрудников компании. С каждым месяцем, проект расширялся, вовлекая многих тренеров, спикеров, и специалистов различных областей, включая международных экспертов. Так, в Tcell проводили Форумы: Алекс Лонг, сотрудник Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Сергей Долженков, психолог, консультант по организационному развитию из Кыргызстана, Денис Баталин, эксперт по digital-маркетингу и онлайн-рекламе агенства «Adconsult», Нона Маджиди, замдиректора Американских Советов по международному образованию, Лейла Амонгоссова, специалист по развитию маркетинга, сервиса и продаж из Казахстана.

За 2018 год, Шараф Давлатов, директор American Space Dushanbe, рассказывал слушателям о деятельности и достижениях Американского Уголка в Душанбе, Карина Сафоева, директор по развитию «55 Group», рассказала на собственном примере, как девушкам в Таджикистане сделать успешную карьеру. Кахрамон Бакозода, Директор Центра социологических исследований «Зеркало», объяснил самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей и как же, все-таки, их избежать. Лейла Амонгоссова сыграла с аудиторией в бизнес-игру, где на конкретных примерах показала, как выстроить ценностные ориентиры для коллектива. Рустам Ходжаев и Комил Раджабов, представители сообщества Tajikistan Oracle User Group, рассказали, как развивается таджикское IT-сообщество.

Проект «Открытый Форум в Tcell» был отмечен на международном уровне: в ноябре и декабре 2016 года проект получил две крупные международные награды: «Лучшее образовательное мероприятие» премии EACA (Event Awards Central Asia) и «Лучшее социальное мероприятие» премии Global Event Awards. Тогда проект «Открытые форумы» был признан одним из лучших образовательных проектов среди 84 проектов из 11 стран, заявленных на конкурс.

Tcell будет продолжать проект «Открытый форум» и в дальнейшем. Всю информацию о предстоящих форумах можно будет найти на официальной странице компании в Facebook: https://www.facebook.com/tcell.tj.

Если у вас есть, о чем рассказать, если вы обладаете уникальными навыками для развития таджикского общества, или знаете таких людей – не оставайтесь в стороне! Подать заявку, чтобы стать следующим спикером проекта «Открытый Форум», можно по электронному адресу Parviz.Rahmatulloev@tcell.tj.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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