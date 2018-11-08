Посольство США сообщает о начале приема заявок на грант «Фонд послов по сохранению культурного наследия» на 2019 год.

Заинтересованные заявители должны сначала представить краткое описание своего проекта, а отобранным кандидатам будет предложено представить полные проектные предложения, сообщается на сайте посольства США в Таджикистане.

Фонд поддерживает проекты, связанные с реставрацией древних и исторических зданий, оценкой и сохранением редких рукописей и музейных коллекций, сохранением и защитой важных археологических памятников, и документированием технологии исчезающих традиционных ремесел и языков коренных народов, говорится в публикации.

Фонд послов по сохранению культурного наследия был учрежден в 2001 году с целью содействия сохранению культурного наследия и демонстрации уважения правительства США к другим культурам, истории и традициям.

С момента образования данного фонда посольство США профинансировало 17 проектов в Таджикистане на общую сумму около $620 тыс.

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