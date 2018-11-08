Таджикистану в соответствии с прогнозами Международного валютного фонда потребуется 38 лет, чтобы достичь уровня стран с низкими доходами по ВВП на душу населения. Cейчас республика находится еще ниже этого уровня.
В подготовленном Фондом аналитическом материале «Перспективы развития региональной экономики: Кавказ и Центральная Азия», говорится, что ВВП на душу населения в Таджикистане в прошлом году составлял $801.
Авторы анализа прогнозируют, что среднегодовой рост ВВП на душу населения в Таджикистане в 2020-2023 годы составит 2,9%.
Пороговое значение низких доходов, по методологии МВФ, составляет $2 370.
Отмечается, что при прогнозируемых темпах роста для достижения текущего уровня ВВП на душу населения уровню стран с низким доходом Таджикистану потребуется 38 лет.
Позади региона
Согласно данным МВФ, Таджикистан в 2017 году имел самый низкий показатель по уровню ВВП на душу населения в регионе Кавказ и Центральная Азия.
Наиболее высокий уровень ВВП на душу населения зафиксирован в Казахстане - $8 762.
Далее идет Туркменистан ($6 643), Азербайджан ($4 141), Грузия ($4 086), Армения ($3 857), Узбекистан ($1 520), Кыргызстан ($1 208).
ВВП и население
Объем произведенного в Таджикистане ВВП в 2017 году составил 61 млрд 93 млн 600 тыс сомони (более $6,9 млрд по курсу на конец прошлого года). Годовой рост ВВП республики за последние восемь лет в среднем составлял 6,9%.
Правительство по итогам нынешнего года ожидает рост ВВП на уровне 7%.
Численность населения республики на начало нынешнего года достигла 8 млн. 931 тыс. человек, сегодня переваливает за 9 миллионов.
Среднегодовой рост численности населения страны, согласно официальным данным, с 1998 года составляет чуть более 2%.
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