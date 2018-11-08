Узбекистан может получить возможность принять участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в качестве страны-наблюдателя. С соответствующим предложением спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилле Юлдашеву, пишет Российская газета.

На встрече в Москве Володин отметил, что за прошедший год произошли серьезные подвижки в межпарламентских связях двух стран.

"Это обнадеживает и обязывает к тому, чтобы отношения развивались по всем направлениям - и межпарламентские, и в рамках ассамблеи ОДКБ", - добавил глава нижней палаты парламента РФ.



По его словам, в Госдуме приветствовали бы, если б делегация республики принимала участие в заседаниях ассамблеи. Для Узбекистана это хорошая возможность, ведь ПА ОДКБ планирует в будущем более предметно обсуждать законодательные аспекты ряда актуальных для Узбекистана вопросов.



Это сфера безопасности, борьба с наркотрафиком, уточнил Володин. Он предложил узбекским парламентариям обменяться опытом в этой сфере и вместе подумать над созданием модельных законов, касающихся решения этих проблем.



В настоящее время статусом стран-наблюдателей обладают Афганистан и Сербия. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Узбекистан в декабре 2012 года покинул организацию.

Сегодня в Астане лидеры стран ОДКБ рассмотрят вопрос об избрании нового генсека организации, вместо отозванного с этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

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