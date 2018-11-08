Делегация Delta Agrar находится в Таджикистане с пятидневным визитом, который завершится 10 ноября. Компания намерена работать в сельскохозяйственной сфере страны, инвестируя в производство фруктов и овощей, сообщает пресс-служба Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом.

Представителям сербской компании в ходе состоявшейся с руководством Госкоминвеста встречи была предоставлена информация об инвестиционных возможностях Таджикистана.

Было отмечено, что бизнесменам и инвесторам в Таджикистане предусмотрено предоставление 97 различных льгот и преференций, а субъекты свободных экономических зон освобождены от всех видов налогов - за исключением социального налога.

Отмечалось, что аграрная сфера республики является одной из стратегических отраслей экономики Таджикистана, где работает 70% трудоспособного населения страны.

Сербскую компанию пригласили посетить свободные экономические зоны Таджикистана для ознакомления с целью последующей реализации инвестиционных проектов.

Компания Delta Agrar входит в холдинговую компанию Delta Holding, которая была основана в 1993 году. В настоящее время компания работает на рынках Европейского Союза, России и Швейцарии.

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