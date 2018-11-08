Олимпийские сборные Узбекистана и Таджикистана попали в одну группу квалификационного раунда молодежного Чемпионата Азии-2020. Отборочный турнир пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Азии-2020 среди молодежных сборных до 23 лет, который состоится в Таиланде, прошла в столице Малайзии Куала-Лумпуре 7 ноября.

По итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Азии-2020 молодежная сборная Таджикистана (U-23) сыграет в группе «F» с Узбекистаном, Индией и Пакистаном. Результаты жеребьевки опубликованы на сайте Федерации Футбола Таджикистана.

Сборные Таджикистана и Узбекистана до 23 лет попали в группу E, их конкурентами за право поехать на континентальный турнир выступят Индия и Пакистан.

Олимпийская сборная Киргизии попала в группу E, где сыграет с Иорданией, Сирией и Кувейтом. Соседями туркменской «молодежки» по группе C стали Ирак, Иран и Йемен.

Всего сформировано 11 групп из 44 команд. Отборочный раунд пройдет с 22 по 26 марта следующего года. На турнир отправятся победители групп, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Сборная Таиланда по праву хозяев примет участие в турнире независимо от результатов отборочного раунда.

Три лучшие команды Чемпионата Азии-2020 получат путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Действующим победителем Чемпионата Азии является сборная Узбекистана. В финале Чемпионата Азии-2018, который прошел в феврале в Китае, она обыграла ровесников из Вьетнама (2:1).

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