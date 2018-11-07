В Таджикистан на российскую военную базу до конца года прибудут пять новых БМП-2М, которые в соответствии с планом Гособоронзаказа пришли на смену устаревшим образцам имеющейся техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Экипажи новых боевых машин уже полностью сформированы военнослужащими по контракту, каждый из которых прошел программу переподготовки. К прибытию новой техники мотострелки провели модернизацию парковых зон. Все БМП получат штатные места в крытых хранилищах, что облегчит их эксплуатацию и техническое обслуживание, отмечается в сообщении.

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М оснащены обновлённым комплексом вооружения, включающим 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемёт, пусковые установки противотанковых управляемых ракет и автоматический гранатомёт. Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям экипажа в ночное время. Новая радиостанция Р-168-25У-2 с засекреченной связью повышает защиту от перехвата и дешифровки радиоданных, а также обладает высокой устойчивостью к помехам.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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